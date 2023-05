Video A14 alluvione Emilia Romagna: immagini scioccanti, riaperto tratto autostradale

L’alluvione Romagna hanno trasformato in un fiume il tratto dell’autostrada A14 tra Forlì e Faenza con il tratto interessato dagli allagamenti che è stato inibito al traffico con gravissimi disagi per la circolazione.

L’A14 si è trasformata in un fiume, riaperto il tratto tra Bologna San Lazzaro e la diramazione di Ravenna

Nel corso della giornata di mercoledì 17 maggio la situazione meteo è progressivamente migliorata e grazie alla task force di Autostrade per l’Italia, “è stato possibile riaprire il tratto della A14 compreso tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la diramazione di Ravenna in direzione Ancona“, così come “è percorribile anche la Diramazione di Ravenna in entrambe le direzioni”.

Restano invece chiusi al traffico per le conseguenze dell’alluvione i tratti della A14 “tra il bivio con la Diramazione di Ravenna e Cesena Nord in direzione Ancona e tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna.