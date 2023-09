Video schianto in diretta Facebook ad Alatri: bimba grave, le urla della madre: ‘Chiama papà’

Stava facendo una diretta su Facebook quando ha perso il controllo dalla sua Audi, travolgendo un’auto che arrivava in direzione opposta. Nell’impatto, ad Alatri in provincia di Frosinone, tre persone sono rimaste ferite, una mamma ei due piccoli figli a bordo della Nissan investita.

Il 27enne ha perso il controllo dell’Audi mentre realizzava una serie di sorpassi durante una diretta Facebook

La bambina è stata trasportata in elicottero al Bambino Gesù di Roma in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Nel video si vede l’Audi che corre lanciata sulla Provinciale Santa Cecilia, supera un furgone azzurro e poi una Ford blu: in sottofondo c’è il ritmo rap di Chamillionare che suona la sua versione di Ridin’ dei Krayzie Bone.

Dai vetri, le case e la campagna tra la località Tecchiena ed il centro di Alatri scorrono sempre più veloci e i sorpassi sono continui: segno che la vettura sta correndo. All’improvviso c’è la curva a destra, l’Audi la prende in maniera larga mentre sulla corsia opposta sta arrivando la Nissan Qashqai nera. L’impatto è inevitabile.

Le urla disperate della madre, le lacrime della bambina: l’uomo sottoposto ai test per verificare l’assunzione di alcol e droghe

Un secondo dopo lo schermo è coperto dagli air bag esplosi e la musica viene sovrastata dalle urla di una donna che è sull’altra vettura: “Chiama papà! Chiama papà!”, poi si rivolge ad una bambina che piange disperata “Amore, amore”. come stai”. Tutto immortalato nel video della diretta Facebook trasformatasi in tragedia. La bambina è in in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. . Il 27enne marocchino è stato sottoposto ai test per verificare l’assunzione di alcol e droghe e si attendono i risultati. Il video è stato acquisito dai carabinieri.