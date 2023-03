Video esplosione falò di San Giuseppe a Taranto: boato e brividi, bimba tra i feriti e 3 denunciati

Erano stati lanciati più appelli per cercare di scoraggiare i falò di San Giuseppe a Taranto ma il monito della Polizia locale è rimasto inascoltato e nel rione Tamburi si è sfiorata la tragedia.

Falò abusivo nel rione Tamburi per la festa di San Giuseppe: tanica di benzina tra legna e oggetti vari

Intorno alle 20 di domenica 19 marzo è stato acceso il falò abusivo in via Grazia Deledda costituito da legna, oggetti vari e, a quanto pare, una tanica di benzina che ha provocato una deflagrazione che ha investito le persone che si trovavano nelle vicinanze. Un boato che ha fatto sobbalzare l’intero rione ed ha provocato 7 feriti, investiti dal materiale esploso.

Tre persone sono state trasportate all’ospedale Santissima Annunziata. Tra queste una in codice rosso e due in codice giallo con una bambina che è stata medicata con alcuni punti di sutura. Per il più grave sono stati diagnosticati 15 giorni di prognosi. Alcune persone si sono presentate spontaneamente al pronto soccorso per lievi ferite provocate dalle schegge della deflagrazione.

Sette persone sono rimaste ferite nell’esplosione del falò a Taranto, denunciate tre persone

Immediatamente sono state attivate le indagini per individuare i responsabili dell’accaduto ed in poche ore si è risaliti a tre persone che sono state denunciate. Da rilevare che nei giorni scorsi era stato sequestrato materiale copioso e inquinante accatastato abusivamente in vista della festa di San Giuseppe dalla Polizia locale con la collaborazione degli operatori della società municipalizzata Kyma Ambiente. Il video dell’esplosione del falò di San Giuseppe a Taranto è diventato virale sul web.