Vignola, moto sui passanti: muore la 52enne Monica Pioppi, ferita 17enne

Una 52enne di Castelfranco, Monica Pioppi, è morta a Vignola, nel Modenese, a causa di una moto che le è piombata addosso dopo che quest’ultima si è scontrata con un’auto, una Fiat Punto, intorno alle 19 di domenica 23 luglio.

Moto si scontra con auto in via Per Spilamberto, il mezzo va fuori strada e travolge 52enne che passeggiava con la figlia

Secondo quanto emerso, la donna si trovava con la figlia 17enne del compagno in un parcheggio quando è stata centrata in pieno dal mezzo dopo lo scontro in via Per Spilamberto. La ragazzina è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il padre di quest’ultima e la sorella gemella, distanziati di qualche metro rispetto alla vittima.

Ferito anche il motociclista, un 47enne originario di Casalecchio, in provincia di Bologna, mentre risulta illeso l’automobilista coinvolto nell’incidente. La motocicletta è piombata sui pedoni in via per Spilamberto, a dare l’allarme il cliente del vicino Mc Donald’s

Ferita 17enne e motociclista di Casalecchio, illeso il papà e la sorella gemella: la vittima era originaria di Castelfranco

Sul posto, oltre al 118 con due ambulanze e l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri che ora stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. “Una tragica fatalità che ci getta nello sconforto” – le parole del sindaco di Vignola Emilia Muratori.