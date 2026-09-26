Raimondo Todaro, la nuova fidanzata e la verità sulla fine con Francesca Tocca: «Non ha funzionato più»

Raimondo Todaro

A Verissimo Raimondo Todaro presenta Giorgia: «È successo quando non cercavo nessuno»

La separazione da Francesca Tocca, dopo quasi vent’anni di relazione, non è più soltanto il capitolo di una storia finita. Ospite di Verissimo, Raimondo Todaro ha raccontato a Silvia Toffanin come è cambiata la sua vita e ha parlato anche della donna che oggi è al suo fianco.

Si chiama Giorgia e l’incontro, ha spiegato il ballerino, è arrivato in modo del tutto casuale, quando pensava di non essere ancora pronto per una nuova relazione.

«Sono felicemente fidanzato: Giorgia ha tutto quello che mi piace in una donna», ha raccontato Todaro.

I due si sono conosciuti poco prima di Natale, quando era passato ormai più di un anno dalla fine della relazione con Francesca Tocca. E oggi, secondo il racconto fatto nello studio di Verissimo, conducono una vita lontana dai riflettori.

Todaro ha descritto la compagna come una persona tranquilla, semplice e riservata, qualità che dice di apprezzare particolarmente.

«Non la cercavo ma è capitato così», ha spiegato, raccontando l’inizio della nuova relazione.

La separazione da Francesca Tocca: «Evidentemente siamo cambiati»

Il passaggio più delicato dell’intervista riguarda però la fine del matrimonio con Francesca Tocca.

La loro è stata una relazione durata quasi vent’anni, durante la quale entrambi sono cresciuti e hanno costruito una famiglia. Per Todaro, proprio il cambiamento maturato negli anni ha contribuito alla conclusione del rapporto.

«Dopo quasi 20 anni di relazione in cui siamo cresciuti insieme, evidentemente siamo cambiati», ha spiegato a Verissimo.

Una separazione che, secondo il ballerino e coreografo, non è stata semplice. Ci sono stati momenti difficili, ma oggi sostiene di vedere Francesca più serena, tranquilla e felice.

E soprattutto non rinnega il legame costruito negli anni.

«La amerò tutta la vita, a prescindere, perché per me lei è famiglia».

Il punto, però, è che la coppia non funzionava più come prima.

«Secondo me stiamo meglio così», ha detto Todaro.

Le parole sulla «fiducia tradita» e quella cosa che non gli è piaciuta

Nel corso dell’intervista Todaro è tornato anche sulle dichiarazioni rilasciate da Francesca Tocca proprio a Verissimo, quando la ballerina aveva parlato di «fiducia tradita».

Il ballerino ha raccontato che il giorno successivo Francesca si era scusata per alcune delle parole utilizzate.

«Il giorno dopo si è scusata per le parole che ha usato».

Todaro ha spiegato di conoscere bene il carattere dell’ex moglie, descrivendola come una persona istintiva e abituata a dire quello che pensa.

C’è però un aspetto di quell’intervista che non ha apprezzato.

«L’unica cosa che non mi è piaciuta è che non abbia detto nulla. Quando non dici, lasci mille porte aperte».

Secondo Todaro, sarebbe stato preferibile che Francesca spiegasse apertamente a cosa si riferiva, proprio perché le allusioni rischiano di lasciare spazio a interpretazioni diverse.

«Avrei preferito dicesse quello che intendeva perché quando non dici è peggio».

«Non ho tradito Francesca»: la precisazione sulla nuova relazione

La presenza di Giorgia ha inevitabilmente riportato l’attenzione anche sul tema di un possibile tradimento durante il matrimonio.

Todaro ha negato questa ricostruzione e ha chiarito che la nuova relazione è iniziata quando quella con Francesca era già terminata da tempo.

«Non ho tradito Francesca e non mi piacque l’intervista che lei fece a Verissimo dove fece diverse allusioni senza dire niente e lasciando solo mille porte aperte».

Il ballerino ha anche ribadito che oggi lui e Francesca Tocca continuano ad avere un rapporto importante e a condividere alcuni momenti della loro vita.

Nonostante la separazione, dunque, il legame familiare è rimasto.

Jasmine e la separazione dei genitori: «L’ha vissuta bene»

Nello studio di Verissimo c’è stato spazio anche per Jasmine, la figlia di Raimondo Todaro e Francesca Tocca.

Il ballerino ha raccontato che la ragazza sta entrando nell’adolescenza e che ha affrontato la separazione dei genitori senza viverla come un trauma improvviso.

«Non era un fulmine a ciel sereno», ha spiegato Todaro.

Secondo il padre, Jasmine è serena rispetto alla situazione e ha vissuto il distacco tra i genitori senza particolari difficoltà.

Oggi, quindi, Raimondo Todaro si trova in una fase completamente diversa: un matrimonio importante alle spalle, un rapporto ancora familiare con Francesca Tocca e una nuova relazione con Giorgia, arrivata quando pensava di non essere pronto a ricominciare.