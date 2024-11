Vincenzo Compagnone non ce l’ha fatta, il 21enne era caduto da una scogliera a Terrasini

Non ce l’ha fatta Vincenzo Compagnone, il ragazzo di 21 anni che ad ottobre era precipitato da una

scogliera a Terrasini, nel Palermitano e da allora era ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo. I medici erano stati costretti ad asportargli un rene perché totalmente compromesso

Morto Vincenzo Compagnone dopo un mese di agonia, gli era stato asportato un rene

A dare notizia della sua scomparsa è stato il sindaco del paese del Palermitano. Nelle scorse ore la zia aveva riferito che le sue condizioni si erano aggravate. “Pregate per lui”. Il ventunenne era caduto intorno alle 3:00 di notte in un canneto, nella zona sottostante la marina dove finisce la piazzetta del porto, vicino ad un bar. Dalle telecamere è emerso che il giovane era da solo. “È sempre difficile trovare le parole giuste per comunicare una notizia del genere – ha detto Giosuè Maniaci. “Un altro angelo di questa comunità che vola via”. Sull’incidente stanno indagando i carabinieri.

“Noi vogliamo esclusivamente stringerci con tutto il calore e la vicinanza possibile al dolore dei genitori, dei familiari e degli amici del nostro giovane concittadino Vincenzo – ha aggiunto il primo cittadino – Di Vincenzo ricorderemo il suo sorriso e la voglia di vivere, ha lottato fino alla fine nonostante i tanti interventi subiti in poco tempo. Resterai sempre nei ricordi e nel cuore della nostra comunità”.

‘Il suo sorriso e la sua energia erano fonte di ispirazione’

Vincenzo Compagnone aveva frequentato l’Ipsia Orso Mario Corbino. L’Asd Città di Cinisi l’ha ricordato con un commovente pensiero. “Ci piace ricordarlo per la sua forza, la sua passione e il legame che aveva con il nostro territorio. Siamo certi che il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di tutti noi. Il suo sorriso, la sua energia e il suo entusiasmo erano fonte di ispirazione per chiunque lo conoscesse”. Da ragazzino aveva giocato in porta con il Renzo Lo Piccolo. Con noi ha vissuto tutta la sua adolescenza, ha difeso i pali del gruppo 2003/2004 in tutte le categorie giovanili, risultando fondamentale sia nelle vittorie, che nel gruppo spogliatoio.

“Di Vincenzo Compagnone ricorderemo il sorriso, la disciplina in campo e l’amore verso la sua famiglia. Un grande abbraccio al papà ed a mamma Sonia Orefice, coi quali oltre al dolore per la perdita del loro figlio, condividiamo i bellissimi momenti vissuti assieme, che nessuno mai potrà cancellare” – il ricordo del club che partecipa al campionato di Promozione. Il presidente Giulia Maniaci ha chiesto alla federazione l’autorizzazione per osservare un minuto di silenzio prima del match con il Fc Alcamo 1928.