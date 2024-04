Vincenzo D’Introno ritrovato dopo 9 mesi a Fiumicino: il colloquio di lavoro e la scomparsa

É stato ritrovato nella serata di mercoledì 25 aprile dai carabinieri a Fiumicino Vincenzo D’Introno, il ragazzo scomparso da Livigno a luglio scorso. I militari lo hanno rintracciato in viale Caravaggio.

Il 22enne è stato trovato in stato confusionale a Fiumicino

Secondo quanto si apprende, il giovane originario della provincia di Bari sarebbe stato notato in strada in stato confusionale. Della scomparsa del 22enne si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto? Si era spostato al nord per colloquio di lavoro. Il 5 luglio era arrivato a Livigno, in provincia di Sondrio, poi non aveva più contattato i familiari.

A luglio Vincenzo D’Introno era partito dalla Puglia per Livigno per un colloquio di lavoro

L’associazione Penelope, che si è occupata del caso, aveva scoperto che il giovane aveva perso il telefono cellulare e che aveva prima preso un pullman per Tirano per poi raggiungere Milano. Si era anche ipotizzato un possibile spostamento all’estero. Dopo quasi 9 mesi la lieta notizia per una famiglia che non ha mai perso la speranza di riabbracciare Vincenzo D’Introno.