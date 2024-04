Chi l’ha visto, la 14enne Jennifer ritrovata a Milano: il commovente abbraccio con la madre

A distanza di 8 giorni dalla scomparsa è stata ritrovata la 14enne che si era allontanata da Novara il 17 aprile. La svolta è arrivata nelle ore successive all’appello in lacrime della madre nel corso di Chi l’ha visto.

Jennifer ha contattato il 112 dopo l’appello della madre a Chi l’ha visto, la 14enne ritrovata a Milano

Jennifer era uscita di casa per andare a scuola ma una volta arrivata in stazione avrebbe preso un treno per Milano. Pochi istanti prima l’aveva incrociata una cugina alla quale aveva detto che stava aspettando un’amica. La ragazzina aveva portato con sé il cellulare della madre che però è rimasto sempre spento. Da quel momento è iniziata l’odissea della famiglia della 14enne che per 8 giorni non ha avuto notizie della giovane.

La svolta giovedì 25 aprile come riferito dalle pagine social di Chi l’ha visto con il ritrovamento di Jennifer. L’adolescente ha contattato il 112 ed è stata raggiunta dagli agenti della Polfer alla stazione Porta Garibaldi di Milano. Jennifer è stata raggiunta dalla madre con la quale c’è stato un lunghissimo abbraccio. “L’abbiamo trovata a Milano Repubblica e poi è stata portata a Milano Garibaldi. Grazie Federica (Sciarelli)” – ha riferito mamma Veronica nel ringraziare il programma di Rai 3 e tutti coloro che si sono mobilitati per aiutarla nelle ricerche.