Montalbano Jonico, spara per allontanare i cinghiali e colpisce accidentalmente il fratello: morto Vincenzo Dorsi a 37 anni

La tragedia nelle campagne del Materano, Vincenzo Dorsi non ce l’ha fatta
Non ce l’ha fatta Vincenzo Dorsi, 37 anni, di Montalbano Jonico. L’uomo è morto nella serata di sabato all’ospedale San Carlo di Potenza, dove era ricoverato in Rianimazione dopo essere stato raggiunto alla testa da un proiettile nelle campagne del comune materano.
Il 37enne era arrivato in ospedale in condizioni gravissime ed era stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Nonostante le cure, però, il quadro clinico non è migliorato fino al tragico epilogo.
Il fratello stava sparando per allontanare i cinghiali
Secondo una prima ricostruzione, Vincenzo Dorsi si trovava in un terreno insieme al fratello quando i due avrebbero notato alcuni cinghiali.
Per cercare di allontanare gli animali dal terreno, il fratello avrebbe esploso alcuni colpi con un fucile. Uno dei proiettili avrebbe però raggiunto accidentalmente Vincenzo alla testa.
La dinamica precisa dell’incidente deve ancora essere ricostruita dagli investigatori. Sul caso sono al lavoro i Carabinieri di Policoro, che stanno cercando di chiarire ogni fase dell’accaduto e stabilire con esattezza come sia partito il colpo.
Montalbano Jonico proclama il lutto cittadino
La morte di Vincenzo Dorsi ha provocato profondo dolore a Montalbano Jonico.
Il sindaco Giuseppe Di Sanzo ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità attraverso un messaggio sui social.
Il Comune ha inoltre deciso di annullare il comizio previsto per oggi e di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali.
Una decisione con cui la comunità vuole stringersi attorno alla famiglia D’Orsi dopo una tragedia consumatasi in pochi istanti nelle campagne del territorio.