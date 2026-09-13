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Montalbano Jonico, spara per allontanare i cinghiali e colpisce accidentalmente il fratello: morto Vincenzo Dorsi a 37 anni

DiRedazione

Pubblicato: 13 Set, 2026 - ore: 23:56 #Montalbano Jonico, #Vincenzo Dorsi
Vincenzo Dorsi è deceduto all'ospedale San Carlo di PotenzaVincenzo Dorsi è deceduto all'ospedale San Carlo di Potenza

La tragedia nelle campagne del Materano, Vincenzo Dorsi non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta Vincenzo Dorsi, 37 anni, di Montalbano Jonico. L’uomo è morto nella serata di sabato all’ospedale San Carlo di Potenza, dove era ricoverato in Rianimazione dopo essere stato raggiunto alla testa da un proiettile nelle campagne del comune materano.

Il 37enne era arrivato in ospedale in condizioni gravissime ed era stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Nonostante le cure, però, il quadro clinico non è migliorato fino al tragico epilogo.

Il fratello stava sparando per allontanare i cinghiali

Secondo una prima ricostruzione, Vincenzo Dorsi si trovava in un terreno insieme al fratello quando i due avrebbero notato alcuni cinghiali.

Per cercare di allontanare gli animali dal terreno, il fratello avrebbe esploso alcuni colpi con un fucile. Uno dei proiettili avrebbe però raggiunto accidentalmente Vincenzo alla testa.

La dinamica precisa dell’incidente deve ancora essere ricostruita dagli investigatori. Sul caso sono al lavoro i Carabinieri di Policoro, che stanno cercando di chiarire ogni fase dell’accaduto e stabilire con esattezza come sia partito il colpo.

Montalbano Jonico proclama il lutto cittadino

La morte di Vincenzo Dorsi ha provocato profondo dolore a Montalbano Jonico.

Il sindaco Giuseppe Di Sanzo ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità attraverso un messaggio sui social.

Il Comune ha inoltre deciso di annullare il comizio previsto per oggi e di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali.

Una decisione con cui la comunità vuole stringersi attorno alla famiglia D’Orsi dopo una tragedia consumatasi in pochi istanti nelle campagne del territorio.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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