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Hana Kuraki, la star dell’adult giapponese trovata morta a 25 anni in un appartamento a Tokyo

DiRedazione

Pubblicato: 13 Set, 2026 - ore: 22:34 #Hana Kuraki
Hana KurakiHana Kuraki

Hana Kuraki trovata morta a Kabukicho nel quartiere di Kabukicho: l’ipotesi del suicidio

Hana Kuraki, 25 anni, è stata trovata morta sabato in un appartamento nel quartiere di Kabukicho, a Tokyo, una delle zone più note della capitale giapponese per la sua vita notturna.

A scoprire il corpo sarebbe stata un’amica della giovane, che si trovava nell’appartamento appartenente al proprietario di un locale della zona. Dopo il ritrovamento, la donna avrebbe contattato Sakito, proprietario del club, che si sarebbe recato sul posto e avrebbe collaborato con la polizia di Tokyo.

Secondo quanto riportato dal Tokyo Reporter, la morte viene trattata come un apparente suicidio, ma gli elementi disponibili non consentono al momento di ricostruire con certezza le circostanze della tragedia.

Il proprietario del locale: «Sono profondamente rattristato»

Sakito ha affidato ai social un lungo messaggio nel quale ha espresso il proprio dolore per la scomparsa della 25enne, correggendo anche alcune informazioni precedentemente diffuse sul ritrovamento.

«Sono profondamente rattristato e addolorato nell’apprendere della scomparsa di Hana Kuraki. Porgo le mie più sincere condoglianze», ha scritto.

Il proprietario del locale ha precisato di non essere stato lui a trovare il corpo. A scoprire Hana sarebbe stata invece una delle sue amiche, che successivamente lo avrebbe contattato.

Sakito ha quindi raggiunto l’appartamento per aiutare nella gestione della situazione e per parlare con gli investigatori della polizia metropolitana di Tokyo.

Hana Kuraki aveva iniziato l’attività nel 2024

Kuraki era entrata nel mondo dell’industria cinematografica per adulti nel 2024, costruendosi in poco tempo una presenza nel settore.

Nel corso dell’anno avrebbe dovuto anche partecipare a una fiera dedicata all’industria per adulti a Taiwan, appuntamento che si inseriva nella sua attività professionale.

Negli ultimi mesi, però, la giovane aveva annunciato una pausa.

La pausa dopo l’incidente stradale

Nel giugno di quest’anno, Hana aveva comunicato ai suoi follower di voler interrompere temporaneamente le proprie attività a causa delle lesioni riportate al volto e alla mascella in un incidente stradale.

«Ho deciso di prendermi una pausa per un po’, quindi sospenderò le mie attività per un certo periodo», aveva scritto in un post pubblicato su X, aggiungendo di voler comunque continuare a lavorare, se possibile.

La 25enne aveva inoltre spiegato che avrebbe fornito aggiornamenti sugli eventi già programmati.

Quel messaggio era arrivato dunque pochi mesi prima della sua morte, avvenuta a Kabukicho, dove il corpo è stato scoperto sabato.

Le circostanze della tragedia restano ora affidate agli accertamenti della polizia di Tokyo.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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