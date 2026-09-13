Colpita dall’airbag mentre recuperava il telefonino: la ballerina Kelly Caruana muore a 18 anni

Kelly Caruana

La ballerina era passeggera di una Renault Clio finita contro una barriera a Qormi, a Malta

Aveva appena 18 anni e davanti a sé una vita da costruire, ma un terribile incidente stradale ha spezzato il futuro di Kelly Caruana, giovane ballerina originaria di Paola, a Malta.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, la ragazza sarebbe stata colpita al volto dalla violenta apertura dell’airbag mentre si stava chinando per cercare di recuperare il telefonino all’interno dell’auto. Un dettaglio drammatico che potrebbe essere al centro degli accertamenti sulla sua morte.

La dinamica, però, non è stata ancora definitivamente accertata. La polizia maltese non ha confermato che Kelly stesse effettivamente cercando il cellulare nel momento in cui l’airbag si è aperto e non è stato ancora reso pubblico il risultato dell’autopsia.

La Renault Clio finisce contro una barriera

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.15 al valico di Triq tal-Bajjada, nella città meridionale di Qormi.

Kelly viaggiava come passeggera a bordo di una Renault Clio, condotta da un ragazzo di 20 anni residente a Birkirkara. Per cause ancora da chiarire, il giovane avrebbe perso il controllo della vettura, che è uscita dalla carreggiata finendo contro una barriera.

I soccorritori sono arrivati sul posto e hanno trasferito d’urgenza entrambi gli occupanti all’ospedale Mater Dei. Il conducente ha riportato ferite gravi, mentre per la ragazza le conseguenze dell’incidente si sono rivelate purtroppo fatali.

Kelly è morta nove giorni dopo lo schianto, il 29 agosto.

Aperta un’indagine sulla morte della 18enne

La vicenda è ora al vaglio della magistratura. Il magistrato Joe Mifsud ha avviato un’indagine per ricostruire quanto accaduto e stabilire con precisione le cause delle lesioni riportate dalla giovane.

La circostanza relativa all’airbag resta dunque, allo stato attuale, una ricostruzione sostenuta dalla famiglia ma non ancora confermata dagli investigatori.

Sarà necessario attendere gli accertamenti medico-legali e gli altri elementi raccolti durante l’inchiesta per comprendere che cosa sia successo esattamente all’interno dell’abitacolo.

Kelly Caruana era una ballerina del gruppo Lookstar Dancers

Al di là della tragedia stradale, Kelly viene ricordata soprattutto per la sua passione per la danza.

La 18enne faceva parte del gruppo Lookstar Dancers Tarxien e si esibiva anche durante le feste di carnevale del paese. Per amici e parenti era una ragazza solare, gentile e capace di lasciare un ricordo profondo in chi la conosceva.

Il dolore della comunità è esploso nei giorni successivi alla sua morte, con numerosi messaggi dedicati alla giovane.

Il funerale tutto vestito di bianco

L’ultimo saluto a Kelly si è tenuto il 5 settembre. La famiglia ha voluto che fosse una cerimonia diversa dal tradizionale funerale, chiedendo ai partecipanti di non indossare abiti scuri, ma camicie o magliette bianche abbinate a jeans blu.

Anche i fiori richiesti dovevano essere esclusivamente bianchi.

«Kelly era pura, gentile e bellissima, proprio come un angelo», ha scritto Meagan Caruana, spiegando la scelta del bianco come simbolo della luce e della purezza che la famiglia associava alla ragazza.

«Circondiamola di bianco, luce e amore, mentre diciamo addio alla nostra preziosa principessa», ha aggiunto nel suo messaggio.

Anche l’amica d’infanzia Maya X Shay ha voluto ricordarla con parole cariche di dolore: avrebbe voluto poter avere con lei «un’altra conversazione, un’altra risata, un altro momento».

Un ultimo saluto che ha raccolto attorno alla giovane ballerina familiari e amici, mentre resta da chiarire fino in fondo la dinamica di quell’incidente e soprattutto il ruolo avuto dall’airbag nelle ferite che le sono costate la vita.