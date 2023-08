Violenza su cugine Parco Verde di Caivano, don Patriciello: ‘Abbiamo abdicato alla fatica di educare’

Due cugine di 13 anni sono state violentate da un gruppo di ragazzini nel Parco Verde di Caivano, nel napoletano.

Le due ragazzine di 13 anni sono state attirate con l’inganno dal branco di 6 giovani

L’episodio è riportato dal quotidiano “Il Mattino” e sarebbe avvenuto a luglio. Le due giovani avrebbero subito abusi da sei ragazzini, di cui uno maggiorenne, nei confronti del quale sarebbe stato emesso un fermo da parte dei carabinieri, che indagano sulla vicenda.

Le due ragazzine sarebbero state attirate con l’inganno dal branco di cui faceva parte un maggiorenne che è stato già individuato e fermato. Nello specifico sarebbero state condotte in un capannone abbandonato della zona, a ridosso di una delle tante piazze di spaccio del rione popolare, con l’inganno, con la promessa di un gioco.

L’inchiesta è partita dopo la denuncia dei genitori ad inizio agosto. Le successive visite mediche in due ospedali diversi hanno confermato la violenza con le ragazzine che sono state allontanate dal Parco Verde di Caivano e trasferite in una casa famiglia. Le indagini sono andate avanti, in queste ultime settimane, nel più assoluto riserbo ma è trapelato che si sta procedendo all’analisi di alcuni telefoni cellulari per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.

Le due cuginette trasferite in una casa famiglia, il parroco del Parco Verde: ‘Trauma che resterà per tutta la vita’

“Abbiamo abdicato alla fatica dell’educare”. Don Maurizio Patriciello, parroco del parco Verde di Caivano, si dice addolarato dopo aver aver appreso della vicenda della violenza ai danni di due cuginette che sono residenti nel quartiere dove don Maurizio opera da anni e da qualche tempo vive sotto scorta. “Di questa vicenda se ne parlerà per qualche giorno, forse per qualche settimana ma poi queste due povere ragazze si porteranno dentro questo trauma per tutta la vita, vivranno questo dolore con le loro famiglie”.