Si addormentano e rischiano di soffocare il figlio di 5 mesi nel Wisconsin: può perdere la vista

Si sono addormentati con il figlio di appena 5 mesi a letto con loro ed al risveglio hanno fatto una terribile scoperta. Senza rendersene conto hanno schiacciato il piccolo tra le lenzuola e l’hanno ridotto in fin di vita.

Ezell e Breanna Brown hanno raccontato il loro dramma: ‘Ci siamo addormentati dopo avergli dato da mangiare’

Il drammatico episodio si è verificato nel Wisconsin con Breanna Brown, 22 anni, e il marito, il 23enne Ezell Brown, che non riescono a darsi pace ed hanno deciso di raccontare l’accaduto affinché altri non si trovino ad affrontare il loro stesso incubo. Il 2 maggio, la signora Brown è stata svegliata dalle grida del piccolo Karvion. Lo ha preso dalla culla ed ha chiesto al marito di dargli da mangiare prima che tornassero a letto.

Ma intorno alle 5 del mattino il sonno della giovane madre è stato interrotto ancora una volta alle 5 del mattino, questa volta dalle urla di suo marito alla vista del viso di Karvion, cianotico e dal respiro sempre più affannoso. La signora Brown ha detto che il bambino si era addormentato sopra le coperte tra i genitori e forse si è aggrovigliato tra le lenzuola con il padre che si è addormentato mentre lo allattava.

Quando si sono svegliati Karvion era cianotico, è rimasto 7 minuti senza ossigeno: ‘Non fateli dormire con voi’

Immediatamente hanno allertato i soccorsi con l’ambulanza che ha trasportato il bambino di 5 mesi all’HSHS St Nicholas Hospital di Sheboygan nel Wisconsin, dove è stato utilizzato un tubo per la respirazione prima di essere trasferito al Children’s Wisconsin a Milwaukee. Il piccolo è rimasto senza ossigeno per circa sette minuti e, mentre era in ambulanza, ha subito quattro crisi subcliniche. I suoi medici ora temono che possa essere cieco e che possa aver perso tre quarti delle sue cellule cerebrali.

“Siamo entrambi ugualmente colpevoli. Lo facevamo sempre dormire in mezzo a noi, ma adesso so che non avremmo mai dovuto. Voglio mandare un appello alle altre mamme: per quanto vi sembri dolce farli dormire con voi, non fatelo” – ha detto Breanna Brown.