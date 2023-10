Antonio Conte a Belve, dal rifiuto alla proposta araba al consiglio sull’intimità ai calciatori

“Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono queste piazze. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza”.

Antonio Conte ospite di Belve: ‘Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere’

Antonio Conte sarà protagonista della puntata di Belve, in onda su Rai 2, di martedì 17 ottobre. Il tecnico ha anche chiarito che non prenderebbe però squadre in corsa. Francesca Fagnani ha stuzzicato l’ex allenatore di Juventus e Inter dell’improvviso addio di Roberto Mancini alla Nazionale per poi accettare la sontuosa proposta per allenare la Nazionale dell’Arabia Saudita. “Non voglio entrare nel merito”. Ma poi stuzzicato sull’ipotesi di allenare i sauditi ha rivelato.

“Stando ai giornali l’Arabia Saudita avrebbe fatto offerte a tutti, mi ci metto dentro anche io. Ho rifiutato”. Quindi non avrebbe lasciato la Nazionale: “La nazionale è un discorso, stiamo parlando di proposte di club”. Una stoccata al collega Conte l’ha piazzata asserendo che avrebbe lasciato il ruolo di ct se non avesse centrato la qualificazione al mondiale.

Anticipazione di Antonio Conte a Belve: “Un giorno mi piacerebbe allenare Roma e Napoli”. pic.twitter.com/PBaXLq75S5 — Gianmarco Giordano (@GianmarcoGio) October 16, 2023

I consigli ai calciatori sui rapporti intimi: ‘Minimo sforzo significa essere passivi, meglio con la moglie’

C’è spazio anche per scherzare sull’atteggiamento controllante di Antonio Conte con i giocatori delle sue squadre. Francesca Fagnani ricorda al Mister le sue istruzioni sui rapporti sessuali in periodo di competizione, di breve durata e con minor sforzo possibile: “Avendo un trascorso da calciatore ho esperienze pratiche che posso trasferire. Uno non può mettere dei limiti o proibire alcune situazioni, però sicuramente nell’imminenza della partita il consiglio è fare minimo sforzo possibile”.

Poi la conduttrice gli ha chiesto scherzando a quanto corrisponde. “Il minimo sforzo possibile significa essere passivi, l’altra parte deve essere molto attiva“. A tal riguardo conferma una dichiarazione che aveva fatto in una precedente intervista. “Consiglio di farlo con la propria moglie, così non si è costretti a fare prestazioni delle eccezionali”