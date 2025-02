Fedez a Domenica In, dalla dedica a Bella stronza alla battuta sugli occhi: ‘Ritorno ai live’

Fedez a Domenica In con Mara Venier

“Credo non sia necessario dire a chi era rivolta. Fa parte del mio vissuto ma non credo che sia necessario per le persone sapere”. Così Fedez, ospite di Domenica In, risponde a Davide Maggio che gli ha chiesto il significato di alcune barre del suo brano Bella stronza. La tesi comune è che le strofe del cantante erano rivolte ad Angelica Montini, con la quale avrebbe avuto una relazione anche durante il matrimonio con Chiara Ferragni.

Fedez sulla dedica a Bella Stronza: ‘Credo non sia necessario dire a chi era rivolta’

Poi il rapper ha fatto un bilancio della sua esperienza a Sanremo 2025. “Non avrei preferito nulla di diverso. Non potevo chiedere di meglio. Per me il più grande regalo che mi ha dato questo Sanremo è l’opportunità di avere un nuovo inizio dal punto di vista musicale e di conseguenza anche una nuova vita per me”.

Tornare ai live? “Domani faremo un annuncio per me importantissimo” – ha aggiunto Fedez durante l’ospitata a Domenica In nella puntata di domenica 16 febbraio. Un appuntamento al quale, annuncia Fedez, non mancherà di coinvolgere Marco Masini: “L’ho sentito questa stamattina e lo ringrazio perché per me è stata un’esperienza unica poter essere al suo fianco in studio, e lavorare con lui ad un capolavoro come Bella stronza”. Il rapper ha sorriso alla domanda su una possibile tappa a San Siro non escludendola.

Poi ha scherzato sul colore degli occhi per le lentine nere indossate nel corso delle prime serate del Festival. “Mi hanno aiutato tantissimo. É stato come indossare una maschera ma nell’ultima esibizione non le avevo. Il colore dei miei occhi? Mer.a”.

Fedez da Zia Mara: "Ho voluto fare l'ultima performance senza lenti"

Mara: "i tuoi occhi di che colore sono?"

Fedez: "color merda"

E Zia Mara ride.#sanremo2025 #DomenicaIn pic.twitter.com/radfe38OWl — antonioulix (gf/sanremo/eurovision) 🇮🇹 (@antonioulix) February 16, 2025