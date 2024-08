Michelle morta a 8 anni nell’incidente a Giugliano: era senza cintura, denunciata la madre

La madre della bimba di 8 anni che è morta domenica 25 agosto nell’incidente stradale a Giugliano in Campania, dopo che l’auto sulla quale era a bordo si è ribaltata, è stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale. “Michelle e Jennifer sono la parte migliore di me” – si legge in uno dei post condivisi sui social dalla 37enne napoletana Anna Boscaglia che aveva ritrovato l’amore con il 47enne Francesco D’Alterio.

Michelle Volpe era in braccia alla madre ma senza cintura di sicurezza, arrestato il compagno

La piccola, Michelle Volpe, è morta sul colpo a seguito del ribaltamento dell’auto in via Domitiana, una Smart ForTwo, guidata dal compagno della madre Francesco D’Alterio, classe ’77. L’uomo è stato arrestato. Guidava senza patente l’auto non aveva copertura assicurativa. La bimba, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era in braccio alla mamma, sedute entrambe al lato passeggeri, ma senza la cintura di sicurezza. A bordo della piccola auto c’erano quattro persone: il conducente, la compagna, la bimba di 8 anni e la sorella di 16 anni stipata nel piccolo vano posteriore dell’auto.

Francesco D’Alterio

Anna Boscaglia: sui social l’amore per le figlie

La coppia e le figlie pare che stessero festeggiando la fine della detenzione ai domiciliari dell’uomo che aveva subito una condanna per furto. La Smart è stata sequestrata per gli accertamenti dei periti. Sui social cordoglio e dolore per la morte della piccola Michelle ma anche tanta rabbia per le modalità che hanno determinato il testacoda mortale verificatosi a Giugliano.