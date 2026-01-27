Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Notizie Audaci

Mediaset contro Corona: ‘Non è libertà di parola, è odio e gogna’, lui replica

DiRedazione

Pubblicato: 27 Gen, 2026 - ore: 22:15 #Fabrizio Corona, #Mediaset, #Pier Silvio Berlusconi
Pier Silvio Berlusconi e Fabrizio CoronaPier Silvio Berlusconi e Fabrizio Corona

La risposta ufficiale di Mediaset

Mediaset rompe il silenzio e lo fa con una nota durissima, senza sfumature né diplomazie. Dopo la pubblicazione della nuova puntata di Falsissimo su YouTube, diffuso da Fabrizio Corona nonostante il divieto del Tribunale di Milano, l’azienda ha deciso di intervenire pubblicamente per respingere quello che definisce un attacco sistematico fondato su menzogne, insinuazioni e accuse prive di qualsiasi fondamento.

Il comunicato è netto: la libertà di espressione non può e non deve trasformarsi in libertà di diffamazione, gogna mediatica o distruzione delle persone.

“Questo non è giornalismo”

Nel testo diffuso, Mediaset parla di un metodo che nulla ha a che vedere con il diritto di cronaca o con l’informazione. Al contrario, viene descritto come un meccanismo che normalizza l’odio, alimenta la violenza verbale e sfrutta il disprezzo per la verità a fini di lucro. Una monetizzazione dell’insulto, viene definita, che colpisce non solo una società quotata in Borsa ma anche singoli professionisti e, aspetto ancora più grave, le loro famiglie.

Parole pesanti, che segnano un punto di non ritorno nei rapporti tra l’azienda e l’ex re dei paparazzi.

La tutela dell’azienda e delle persone

Mediaset ribadisce il proprio impegno a tutelare in ogni sede competente le persone coinvolte, gli artisti, i professionisti e l’intero gruppo. Non si tratta solo di una difesa d’immagine, ma di una presa di posizione più ampia contro quella che viene definita una campagna d’odio mascherata da libertà di parola.

Il riferimento al fatto che Mediaset sia una società quotata in Borsa non è casuale. Le accuse diffuse online hanno un impatto diretto anche sul piano economico e reputazionale, e per questo l’azienda non intende più tollerare derive incontrollate.

La replica di Corona: ‘Svelo alla gente le vostre menzogne’

La nota rappresenta un passaggio cruciale: Mediaset traccia un confine pubblico e definitivo tra informazione e diffamazione. Non tutto ciò che genera clic è giornalismo. Non tutto ciò che viene urlato sui social è verità. E soprattutto, non tutto può essere giustificato in nome della libertà di espressione.

Immediata la replica di Fabrizio Corona via Instagram Stories. “Faccio quello che voi fate da anni. Racconto, facendo inchiesta, visto che ci sono persone indagate, il vostro sistema. Posso farlo perché lo conosco da dentro. Svelo alla gente le vostre menzogne dette per guadagnare e manipolare a scopo di potere. La faccio perché ne ho il diritto, il resto è menzogna”.

La replica di Corona via Stories
La replica di Corona via Stories

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Notizie Audaci

‘Non gli avrebbe tolto il figlio’: Federica Torzullo uccisa dal marito, i dubbi della sorella, sentiti i genitori

Gen 22, 2026 Giuseppe D'Alto
Notizie Audaci

Valeria Marini denuncia Antonella Elia: ‘Querelata per diffamazione, ora aspetto giustizia’

Gen 17, 2026 Rosalyn Bianca
Notizie Audaci

Sigarette più care da domani: stangata sulle “bionde”, fino a 30 centesimi in più a pacchetto

Gen 16, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Notizie Audaci

Mediaset contro Corona: ‘Non è libertà di parola, è odio e gogna’, lui replica

Gossip e TV

Pier Silvio non arretra: il Grande Fratello Vip si farà, Mediaset tira dritto dopo il caso Corona

Attualità

Scambiato per un poliziotto, assalito nel bosco di Rogoredo: l’aggressione choc alla troupe Rai di Ore 14

Attualità

Gloria De Lazzari uccisa a Manchester: il malore della madre e l’ipotesi della perizia psichiatrica per l’aggressore

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.