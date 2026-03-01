Incidente A2 Battipaglia, morto Matteo Ginetti: scende dall’auto e viene travolto nella notte

Matteo Ginetti

Il tragico impatto nella notte

Una sequenza di pochi secondi, forse un minuto. Il tempo di un impatto, di una portiera che si apre, di un’ombra che arriva troppo veloce. L’incidente A2 Battipaglia Matteo Ginetti si è consumato intorno alle 3:00 della scorsa notte lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, all’altezza dello svincolo di Battipaglia.

A perdere la vita è stato Matteo Ginetti, 28 anni, originario di Eboli, figlio dell’imprenditore Girolamo Ginetti. Una tragedia che ha scosso l’intera comunità salernitana.

Cosa è successo sull’A2 a Battipaglia?

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la Fiat Panda su cui viaggiava il 28enne avrebbe urtato il guardrail dopo un contatto con una Citroën C3. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un tamponamento subito o di un urto provocato: la dinamica resta da definire con precisione.

Dopo l’impatto, Ginetti sarebbe sceso dall’auto. È in quel momento che si è verificato l’evento fatale: una terza vettura, sopraggiunta lungo la carreggiata Sud, lo ha travolto.

Un attimo che ha trasformato un incidente stradale in una tragedia irreversibile.

I soccorsi e i rilievi della Polstrada

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Matteo Ginetti è morto sul colpo.

Presenti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Il tratto autostradale nei pressi dello svincolo di Battipaglia è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli, con inevitabili disagi alla circolazione per alcune ore.

Gli inquirenti dovranno chiarire le responsabilità e verificare ogni elemento utile: velocità dei mezzi coinvolti, condizioni di visibilità, eventuali segnalazioni luminose dopo il primo impatto.

Chi era Matteo Ginetti

Matteo Ginetti aveva 28 anni. Era conosciuto a Eboli anche per essere il figlio dell’imprenditore Girolamo Ginetti, figura stimata nel territorio.

Il dolore della famiglia si è immediatamente intrecciato con quello della comunità locale. A esprimere cordoglio è stata anche l’Ebolitana Calcio 1925, che in una nota ufficiale ha scritto: “Esprime il più profondo e sincero cordoglio alla famiglia Girolamo Ginetti, nostro stimato sponsor, per la prematura e dolorosa perdita del caro figlio Matteo”.

La società, lo staff tecnico, i calciatori e i collaboratori si sono stretti attorno alla famiglia, condividendone il lutto e porgendo le più sentite condoglianze.

Sicurezza in autostrada: il rischio dopo un incidente

La tragedia riporta al centro una questione spesso sottovalutata: il pericolo che si corre quando si scende dall’auto in autostrada dopo un incidente.

Le carreggiate ad alta velocità non lasciano margini di errore. Anche pochi secondi fuori dall’abitacolo possono trasformarsi in un rischio mortale, soprattutto nelle ore notturne, quando la visibilità è ridotta e i tempi di reazione si accorciano.

Sarà compito degli inquirenti stabilire se vi fossero alternative o margini per evitare l’impatto fatale. Ma resta l’amarezza per una giovane vita spezzata in una notte qualunque.

Una comunità sotto shock

La morte di Matteo Ginetti lascia un vuoto profondo. Eboli si è svegliata con la notizia di una tragedia che ha colpito una famiglia conosciuta e stimata.

L’autostrada, teatro quotidiano di spostamenti e routine, si è trasformata in scenario di dolore. Le indagini chiariranno le responsabilità, ma nulla potrà restituire un figlio ai suoi genitori.

Resta il silenzio di una carreggiata illuminata dai lampeggianti, e una domanda che accompagna ogni incidente notturno: poteva andare diversamente?