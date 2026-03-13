Addio a Enrica Bonaccorti, il ricordo dell’ex marito: ‘Il periodo più difficile fu il passaggio dalla Rai a Mediaset’

Daniele Pettinari

Il ricordo alla camera ardente: le parole dell’ex marito

Roma rende omaggio a Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva e autrice, scomparsa all’età di 76 anni.

Davanti alla camera ardente allestita nella capitale, amici, colleghi e familiari si sono riuniti per darle l’ultimo saluto.

Tra le persone presenti anche Daniele Pettinari, regista e sceneggiatore che fu il primo marito della conduttrice e padre della loro unica figlia, Verdiana.

Uscendo dalla camera ardente, Pettinari ha ricordato uno dei momenti più complessi della carriera televisiva di Bonaccorti.

“Il periodo più difficile per Enrica fu quando passò dalla Rai a Mediaset”, ha raccontato.

Secondo l’ex marito, in quegli anni la conduttrice era impegnata in un programma mattutino molto impegnativo.

“Conduceva una trasmissione molto presto al mattino, si chiamava ‘Ciao Enrica’. Per lei era un periodo particolarmente stressante”.

Il matrimonio con Daniele Pettinari: una storia breve ma intensa

La vita privata di Enrica Bonaccorti è stata segnata da relazioni importanti, ma anche da momenti molto dolorosi.

Tra questi il matrimonio con Daniele Pettinari, dal quale nacque nel 1973 la figlia Verdiana.

Un’unione che durò poco tempo: solo due anni.

La stessa Bonaccorti aveva raccontato più volte quanto quella relazione fosse stata complicata e difficile da gestire.

Il matrimonio finì improvvisamente quando la figlia aveva appena undici mesi.

“Un giorno uscì di casa e non tornò più”, aveva raccontato la conduttrice in una delle sue rare confessioni televisive.

Una separazione dolorosa e la scelta di ricominciare

La fine della relazione fu un momento molto duro nella vita della conduttrice.

Dopo la separazione, Bonaccorti decise di tagliare completamente con il passato.

Dell’unione con Pettinari non volle conservare quasi nulla: distrusse le fotografie delle nozze e si liberò persino dell’abito da sposa.

Un gesto simbolico per chiudere definitivamente quella fase della sua vita.

Rimasta sola con una bambina piccola, trovò la forza di ricominciare grazie anche al sostegno della madre.

Fu proprio in quegli anni che consolidò la sua carriera televisiva, diventando una delle figure più riconoscibili della tv italiana.

Il rapporto con la figlia Verdiana

Il legame più forte nella vita di Enrica Bonaccorti è sempre stato quello con la figlia Verdiana.

Cresciuta quasi esclusivamente con la madre, Verdiana ha deciso in seguito di adottare il cognome materno, un gesto che testimonia il rapporto profondissimo tra le due.

La stessa Bonaccorti aveva raccontato che la figlia non aveva mai sentito il bisogno di cercare il padre.

“Non ha mai sentito la sua mancanza”, aveva spiegato.

Una scelta che riflette il percorso familiare costruito negli anni tra madre e figlia.

Chi era Daniele Pettinari

Daniele Pettinari è stato regista, sceneggiatore e fotografo, attivo per molti anni nel mondo del cinema e della produzione audiovisiva.

Nato nel 1943, è scomparso a Roma nel 2021, dopo una lunga malattia.

La sua carriera iniziò nel fotogiornalismo, lavorando per il gruppo editoriale Time-Life tra Europa e Medio Oriente.

Successivamente si avvicinò al cinema, collaborando anche con figure importanti del cinema italiano come Mauro Bolognini e Luchino Visconti.

Nel 1974 firmò la regia del film “Cagliostro”, uscito nelle sale l’anno successivo e interpretato da un cast internazionale.

L’ultimo saluto a Roma

I funerali di Enrica Bonaccorti sono previsti nel pomeriggio di sabato 14 marzo nella Chiesa degli Artisti di Roma, luogo simbolo per molti protagonisti della cultura e dello spettacolo italiano.

Nel frattempo la camera ardente continua ad accogliere colleghi, amici e ammiratori della conduttrice.

Un lungo abbraccio collettivo per ricordare una donna che ha lasciato un segno profondo nella televisione italiana.