Soffocato da una brioche: tragedia in strada a Verona, muore davanti ai familiari

Cosa è successo a San Martino Buon Albergo?
Una scena quotidiana, quasi banale, trasformata in tragedia nel giro di pochi secondi. Un uomo di 61 anni è morto soffocato da una brioche nella mattinata di sabato 21 marzo a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona.
Erano circa le 9 del mattino, in via Nazionale, quando l’uomo — residente nel quartiere Casette — ha accusato un improvviso malore mentre si trovava in auto con alcuni familiari. Stava facendo colazione, mangiando un croissant, quando un boccone gli è andato di traverso, impedendogli di respirare.
Una dinamica tanto semplice quanto letale.
Il disperato tentativo di salvarlo: farmacisti e 118 in azione
Accortisi subito della gravità della situazione, i familiari hanno fermato l’auto davanti alla Farmacia Pomari, chiedendo aiuto. Una scelta istintiva, dettata dall’urgenza.
Due farmacisti sono usciti immediatamente per soccorrere l’uomo. In pochi istanti si è attivata la macchina dell’emergenza:
- è stata contattata la centrale operativa del Suem 118
- sono iniziate le manovre di rianimazione
- l’operatore telefonico ha guidato passo passo il massaggio cardiaco
Nel frattempo, è stato utilizzato anche il defibrillatore presente in farmacia. Ma il dispositivo non ha erogato la scarica: il problema non era cardiaco.
Era qualcosa di ancora più subdolo.
La causa della morte: vie aeree ostruite da un boccone
Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, la situazione era ormai critica. I soccorritori hanno individuato rapidamente il problema: le vie respiratorie erano ostruite da un pezzo di brioche.
Hanno tentato di rimuovere il bolo alimentare e proseguire con le manovre salvavita, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.
Il 61enne è morto lì, in strada, davanti agli occhi dei familiari e dei soccorritori.
Un epilogo che lascia sgomenti: non un infarto, non un incidente, ma un gesto quotidiano trasformato in fatalità.
Il dettaglio che complica tutto: il pacemaker
L’uomo era cardiopatico e portatore di pacemaker, elemento che inizialmente aveva fatto pensare a un malore di natura cardiaca.
Questo ha influenzato i primi interventi: il defibrillatore, infatti, non ha rilevato anomalie nel ritmo cardiaco tali da giustificare la scarica. Il vero problema era meccanico: l’aria non passava.
Un dettaglio decisivo che evidenzia quanto, in situazioni simili, riconoscere subito il soffocamento possa fare la differenza tra la vita e la morte.
Soffocamento da cibo: un rischio sottovalutato
Quella di Verona non è una fatalità isolata. Il soffocamento da bolo alimentare è una delle cause più frequenti di morte accidentale, spesso sottovalutata.
Basta un attimo:
- un boccone ingerito troppo velocemente
- una distrazione
- una difficoltà nella deglutizione
E la situazione può precipitare.
Le manovre di disostruzione, come la manovra di Heimlich, sono fondamentali. Ma richiedono prontezza e conoscenza. In questo caso, nonostante la rapidità dei soccorsi, il tempo non è bastato.
Una tragedia che interroga tutti
Resta il silenzio, dopo il caos dei soccorsi. Resta lo choc di una comunità e di una famiglia che ha assistito impotente.
Morire così, per una brioche, sembra assurdo. Eppure è successo.
E lascia una domanda inevitabile: siamo davvero preparati ad affrontare un’emergenza così improvvisa?