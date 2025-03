Stasera Tutto è Possibile, il tocco di Lorella Boccia che imbarazza Stefano De Martino

L'imbarazzo di Stefano De Martino dopo il tocco di Lorella Boccia

Il divertente siparietto del PataPouf a “Stasera Tutto è Possibile”

Durante la puntata di Stasera Tutto è Possibile del 4 marzo 2025, ospitata dall’Auditorium Rai di Napoli su Rai 2, si è consumato un episodio esilarante durante il gioco del PataPouf che ha messo in imbarazzo Stefano De Martino. Questa prova, che ricorda in qualche modo il classico gioco della sedia ma con pouf, prevede che i VIP bendati e mascherati debbano cercare di accaparrarsi il pouf più vicino quando la musica si interrompe. Tra i partecipanti alla prova figuravano Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Peppe Iodice, Carmen Di Pietro e, in modo inaspettato, l’ex volto di Amici Lorella Boccia.

Il momento del tocco galeotto di Lorella Boccia

Un incidente inaspettato: la “secchiata” su Stefano De Martino

Nel bel mezzo della competizione, mentre Lorella cercava il pouf, allungò la mano e, senza volerlo, finì per toccare le parti intime di Stefano De Martino, ospite del programma. L’incidente – avvenuto in un contesto di gioco e spontaneità – ha suscitato applausi fragorosi, risate e un pizzico di imbarazzo in studio. Stefano, visibilmente sorpreso, si spostò rapidamente per coprirsi, mentre Lorella, pur rimanendo bendata, si fermò rendendosi conto dell’ingenuità del gesto. Tra risate e battute, l’attore Paolo Conticini, presente in studio, non poté fare a meno di ripetere a tormentone: “Il pouf… il pouf”, ironizzando in riferimento agli “attributi” di De Martino.