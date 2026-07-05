Piange davanti alla bara del marito a Callao, poi cambia tutto: il gesto della vedova al funerale divide milioni di persone

Il twerk della vedova al funerale del marito in Perù

Dal pianto al ballo: il funerale che ha fatto discutere il web

A Callao, in Perù, un funerale si è trasformato in una scena destinata a far discutere. Durante l’ultimo saluto al marito, una donna è stata ripresa mentre, dopo aver pianto accanto alla bara, ha iniziato a ballare sulle note di un celebre brano reggaeton davanti ai familiari e agli amici presenti.

Il video, condiviso sui social, ha raccolto in poche ore milioni di visualizzazioni, dividendo profondamente gli utenti tra chi considera quel gesto un modo autentico di celebrare la vita del defunto e chi, invece, lo giudica inopportuno.

La musica dal vivo e il tributo all’uomo scomparso

La colonna sonora della cerimonia non proveniva da un impianto audio, ma da un’esibizione dal vivo.

A cantare era Cristian Huancahuari, conosciuto come “El Cangri del Callao”, artista peruviano noto per imitare Daddy Yankee e per essere spesso invitato a esibirsi durante funerali e veglie funebri.

Per salutare quello che ha definito “mio zio Jean Ñanga”, il cantante ha interpretato “En la Cama”, storico successo pubblicato nel 1999 da Nicky Jam e Daddy Yankee.

Mentre la musica riempiva la sala, la vedova, visibilmente commossa, ha iniziato prima a muoversi lentamente, poi a ballare davanti alla bara del marito, mentre alcuni presenti la incoraggiavano battendo le mani a tempo.

Le immagini che hanno fatto il giro del mondo

Nel filmato si vedono diversi partecipanti al funerale indossare magliette con la fotografia del defunto e seguire il ritmo della musica.

In alcuni momenti la donna appoggia una gamba sulla bara e continua a danzare, alternando lacrime e sorrisi. Poco dopo invita anche un’altra donna a raggiungerla per condividere quel particolare omaggio.

L’artista ha pubblicato il video sui propri profili social accompagnandolo con una dedica semplice ma significativa:

“Vola in alto, zio mio Jean Ñanga.”

Secondo diversi siti specializzati e pagine dedicate ai contenuti virali, il filmato ha rapidamente superato milioni di visualizzazioni, diventando uno degli argomenti più commentati della settimana.

C’è chi applaude e chi parla di mancanza di rispetto

Come spesso accade davanti a immagini così insolite, il dibattito non si è fatto attendere.

Molti utenti hanno difeso la scelta della famiglia, sottolineando come ogni cultura e ogni persona elaborino il lutto in maniera diversa.

Tra i commenti più apprezzati c’è chi ha scritto:

“Che bel modo di dire addio a qualcuno. Doveva essere una persona che amava la gioia ed è così che hanno deciso di ricordarlo.”

Un altro utente ha osservato:

“Ballare reggaeton mentre si piange è qualcosa di davvero particolare.”

Non sono però mancate le critiche.

Secondo altri utenti, trasformare un funerale in uno spettacolo musicale rappresenterebbe una mancanza di rispetto nei confronti del defunto, soprattutto per il modo provocatorio con cui la vedova ha ballato davanti alla bara.

Un’usanza che in alcuni Paesi non è così insolita

Sebbene il video abbia sorpreso molti utenti europei, in diversi Paesi dell’America Latina esistono tradizioni funerarie che privilegiano una celebrazione della vita del defunto piuttosto che un commiato esclusivamente segnato dal dolore.

Lo stesso Cristian Huancahuari è conosciuto proprio per offrire esibizioni musicali durante funerali, una pratica che negli anni gli ha permesso di costruire una vera e propria attività artistica.

Il filmato di Callao, però, continua a dividere il pubblico: c’è chi vede in quelle immagini un ultimo gesto d’amore, chi invece ritiene che certi momenti richiedano maggiore sobrietà.

Una discussione destinata a proseguire ancora a lungo, alimentata da un video che continua a macinare visualizzazioni e commenti in tutto il mondo.