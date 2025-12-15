Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Curiosità

Lillith Lodge racconta il lato oscuro e le curiosità del lavoro ‘più antico’: ‘Pagata per fare scor…ge’

DiRedazione

Pubblicato: 15 Dic, 2025 - ore: 04:38 #Australia, #escort, #Regno Unito
Lillith LodgeLillith Lodge

L’inizio del percorso di Lillith Lodge

Lillith Lodge lavora come escort da tre anni e mezzo, o come preferisce definirsi, “lavoratrice a servizio completo”. La sua carriera l’ha portata alla libertà finanziaria, con oltre 43.000 follower su Instagram e 112.000 su TikTok, ma non è stata esente da rischi. Come racconta al Daily Star, soprattutto all’inizio, quando lavorava nei locali e bordelli del Regno Unito, situazioni pericolose erano frequenti.

Libertà di scelta e curiosità insolite

Secondo Lillith, ogni escort ha dei limiti personali su ciò che può o non può fare. Essendo finanziariamente stabile, Lillith può rifiutare richieste che la mettono a disagio e accettare solo lavori in linea con le sue preferenze. «Mi piacciono alcune delle richieste kink», confessa. «È davvero emozionante poter fare qualcosa di insolito».

Tra le esperienze più curiose che ha vissuto, Lillith cita ad esempio clienti che vogliono essere dominati in modi estremi: «Alcune volte ho ricevuto richieste particolari, come ricevere una scoreggia addosso, mentre il cliente vuole essere rimproverato».

Riflettendo sulla sua carriera, Lillith riconosce che, nonostante il successo finanziario e la possibilità di scegliere i clienti, il lavoro sessuale può avere conseguenze personali e professionali: «Se dovessi tornare a un lavoro tradizionale in un ambiente maschile, molti saprebbero chi sono e cosa facevo prima. Ci chiude davvero molte porte… È un lavoro pericoloso».

La differenza tra UK e Australia

Nel Regno Unito, i bordelli sono illegali e, sebbene lo scambio di prestazioni sessuali tra adulti consenzienti sia permesso, molte attività collegate costituiscono reato. In Australia, invece, la regolamentazione varia da stato a stato. In Queensland, dove Lillith lavora oggi, il lavoro sessuale è completamente depenalizzato: questo le consente di avere libertà economica, mutui e protezione legale. «Non possono discriminarmi e posso denunciare qualsiasi comportamento scorretto», spiega.

I campanelli d’allarme per la sicurezza

Nonostante la legalità, il rischio resta alto. Lillith racconta che quando pubblica annunci da “novella” è più facile essere presa di mira da clienti pericolosi. Con l’esperienza, ha imparato a riconoscere i segnali: messaggi troppo lunghi e personali, errori di ortografia, richieste urgenti o aggressive e uso di alcol o sostanze da parte dei clienti. «Se arrivano già ubriachi o sotto l’effetto di droghe, la probabilità di comportamenti violenti aumenta», spiega.

Clienti sposati e comportamenti rispettosi

I clienti sposati, che costituiscono circa la metà del totale, sono spesso i più rispettosi. «Hanno paura che potrei dirlo alla moglie», racconta Lillith, «camminano sulle uova, ma sono attenti e chiedono sempre il permesso prima di fare qualsiasi cosa».

Sono numerosi gli ‘aficionados’ che le fanno regali costosi. “Ho un portafoglio Louis Vuitton. Credo costi sui 1.500 dollari”, aggiunge, rivelando i regali sontuosi che alcuni dei suoi clienti le fanno durante le feste.

“Lo stesso cliente mi ha comprato anche l’orologio che ho al polso, un TAG Heuer. Sulla ricevuta c’era scritto che costava 5.000 dollari”. Qualcuno acquista doni anche per i suoi familiari.

Social media e percezioni sbagliate

Con la crescente popolarità dei contenuti di sex worker sui social, molti giovani percepiscono questo lavoro come un modo facile per guadagnare. Lillith sottolinea che la realtà è molto più complessa: dietro la libertà economica ci sono rischi concreti, attenzione costante alla sicurezza e grande capacità di gestire clienti difficili.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Curiosità

Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne: storia, numeri e frasi da condividere il 25 novembre

Nov 25, 2025 Redazione
Curiosità

‘L’audio della vergogna’: il tradimento scoperto in auto diventa virale a Ceprano, interviene il sindaco

Nov 19, 2025 Redazione
Curiosità

Buon onomastico Silvia, oggi 3 novembre: video, gif e immagini di auguri da inviare via social

Nov 3, 2025 Mario De Santi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Curiosità

Lillith Lodge racconta il lato oscuro e le curiosità del lavoro ‘più antico’: ‘Pagata per fare scor…ge’

Gossip e TV

Sanremo 2026 entra nel vivo: ecco i Big, i titoli delle canzoni e i vincitori di Sanremo Giovani

Attualità

Milano, lite dopo un incidente degenera: si aggrappa all’auto e viene trascinato per 100 metri

Gossip e TV

Me contro Te si sposano… a pagamento: nozze-show il 5 settembre 2026 all’Arena di Milano

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.