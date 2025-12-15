Uomini e Donne, Flavio Ubirti sceglie Nicole Belloni: la reazione di Martina Cardamone

Flavio ha scelto Nicole

La scelta durante la registrazione del 15 dicembre: il ballo con Gemma, la lettera e i petali rossi

Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta. Durante la registrazione di Uomini e Donne del 15 dicembre, il tronista ha deciso di uscire dal programma insieme a Nicole Belloni, influencer milanese classe 1998.

Nicole era arrivata al cosiddetto redde rationem con la modella battipagliese (residente a Campagna) Martina Cardamone, superando la fase di incertezza e convincendo definitivamente Flavio, che ha scelto di proseguire la conoscenza lontano dalle telecamere. Come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni Martina non è parsa sorpresa dalla decisione del tronista ma, nonostante ciò, non ha nascosto la sua delusione prima di lasciare lo studio. “Fino a metà percorso eri la mia scelta” – gli ha detto Flavio.

Poi il momento commovente con Nicole quando ha tirato fuori una lettera scritta da lei. “Ciò che siamo lo voglio vivere”. Sulle note di Unico Amore di Mina la caduta dei petali rossi. Ubirti ha ballato anche con Gemma Galgani.

Chi è Nicole Belloni: età, origini e carattere

Nicole Belloni è nata a Milano nel 1998 e ha 27 anni. Determinata, sicura di sé e con una forte presenza scenica, si è messa in gioco nel dating show di Maria De Filippi con un approccio diretto, attirando rapidamente l’attenzione del tronista.

Secondo le informazioni disponibili, Nicole è una grande appassionata di fitness e benessere. Cura con attenzione il proprio corpo e non ha mai nascosto l’idea di poter costruire in futuro un percorso professionale nel mondo del wellness, anche attraverso corsi di posturale e personal training.

Il passato televisivo: Temptation Island e i flirt noti

Il volto di Nicole Belloni non è nuovo al pubblico Mediaset. Nel 2024 ha partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice, distinguendosi per il rapporto instaurato con Alex Petri, all’epoca fidanzato di Vittoria Bricarello.

Dopo l’esperienza nel reality condotto da Filippo Bisciglia, il suo nome è stato accostato anche a Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon. Una frequentazione breve, ma sufficiente a mantenerla al centro dell’attenzione mediatica.

Nicole Belloni sui social: numeri e profili

Nicole è molto seguita sui social network:

Instagram : profilo privato con circa 118mila follower

: profilo privato con circa TikTok: oltre 49mila follower

Tra le sue follower figurano anche volti noti di Temptation Island come Maika Randazzo e Greta Rossetti, a conferma di un network social già ben consolidato nel mondo dei reality.

Flavio Ubirti: dal calcio alla tv

Nato il 2 maggio 2001 a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, Flavio Ubirti ha un passato sportivo importante. Ha giocato come portiere in diverse squadre dilettantistiche, tra cui Arezzo e Cannara, arrivando anche alla convocazione in Nazionale Under 17.

Nel 2020 la svolta: l’addio al calcio e il trasferimento a Milano, dove intraprende la carriera di modello, entrando nell’agenzia Alex Model. Con i suoi 186 cm di altezza, un fisico atletico e un’immagine molto riconoscibile, approda successivamente in televisione.

Da Temptation Island al trono di Uomini e Donne

Nel 2025 Flavio diventa uno dei tentatori di Temptation Island. Fin dalla prima puntata colpisce le fidanzate del villaggio, tanto che Maria Concetta lo sceglie immediatamente per iniziare il percorso. Durante il programma, Flavio dichiara di essere rimasto colpito soprattutto da Denise, ma il legame non si trasforma in una relazione.

Conclusa l’esperienza, Maria De Filippi lo sceglie come nuovo tronista di Uomini e Donne, dove il suo percorso culmina con la scelta di Nicole Belloni.

La decisione finale

Dopo settimane di frequentazione nel parterre, esterne sempre più ravvicinate e un coinvolgimento ammesso dallo stesso Flavio nella puntata del 10 ottobre 2025, la scelta è arrivata: Nicole Belloni è la donna con cui Flavio Ubirti ha deciso di uscire dal programma.

Ora l’attenzione si sposta sul futuro della coppia lontano dalle telecamere.