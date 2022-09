Calendario Wild Boys 2023 nel segno di muscoli scolpiti e natura: i 13 modelli protagonisti

Pathos Edizioni sposa i Wild Boys. È infatti la casa editrice torinese a produrre, distribuire e targare la nuova edizione, la seconda, del calendario Wild Boys 2023. Nato da un’idea del press agent vicentino Mattia Pagliarulo, nel 2020 la prima edizione ha riscosso un enorme e immediato successo arrivando a essere presentato anche in diversi programmi televisivi.

Mattia Pagliarulo: ‘Dopo il successo della prima edizione unite le forze con Pathos Edizioni’

«Il successo della prima edizione è stato talmente grande che io e Pathos abbiamo deciso di unire le forze per realizzarne una seconda. Ho visionato le foto proprio in questi giorni e sono veramente pazzesche» – ha affermato il direttore artistico del progetto Mattia Pagliarulo. Tredici sono i modelli di età, fisico ed etnia diversa, per incontrare un po’ i gusti di tutte e di tutti, che al Parco Brenta Viva di Fontaniva, in provincia di Padova, hanno posato immersi nella natura come mamma li ha fatti o quasi davanti all’obiettivo del fotografo Loris Gonfiotti: Alexander Barbiero, 18 anni, studente, abita in provincia di Vicenza; Matteo Moscato, 30 anni, personal trainer, novarese; il veneziano Frans Rossi, 25 anni, scrittore e influencer.

I tredici modelli immortalati da Loris Gonfiotti al Parco Brenta Viva di Fontaniva

Segue Manuel Govoni, 27 anni, operaio e modello, vive in provincia di Ferrara; operaio e massaggiatore trevigiano è invece Alex Gazzola, di 35 anni; altri vicentini sono Manuel Miolo, operaio di 24 anni, Manuel Arnaldi, anch’esso ventiquattrenne, preparatore d’auto, Nicholas Tescari, 25 anni, manutentore elettrico, Christian De Iaco, 32 anni, operatore socio sanitario, Alberto Torres Magro, 24 anni, fotomodello-indossatore e maitre di sala e David Santana Calazans, 33 anni, libero professionista e ballerino. Di Venezia è infine il fotomodello ventiduenne David Schiavolin e di Bergamo il venticinquenne magazziniere Jack Raj.

Uno per ogni mese dell’anno con la foto più bella, significativa e particolare che andrà a dare lustro alla copertina. «Tutti i ragazzi sono davvero felicissimi di aver partecipato alla realizzazione del calendario e non vedono l’ora di poterlo presentare. Hanno mostrato cura, attenzione, passione e si sentono parte integrante del progettoe questo mi ha colpito molto. Il gruppo di lavoro è sempre stato coeso durante lo shooting, abbiamo lavorato tutto il giorno e seppur stanchi la sera eravamo soddisfattissimi». La presentazione ufficiale si terrà mercoledì 7 dicembre all’Art Club Disco di Madame Sisì a Desenzano del Garda, uno dei locali storici più famosi e rinomati d’Italia e che quest’anno ha soffiato sulle 35 candeline.

La presentazione ufficiale il 7 dicembre all’Art Club Disco di Desenzano sul Garda

Subito dopo il calendario sarà disponibile su tutti i principali shop online o, in alternativa, su ordinazione nella propria libreria di fiducia. Un particolare ringraziamento per il lavoro svolto va, per il trucco, ad Antonella Cozza, per le acconciature a Majori Mentor, titolare del salone Planet Lady di Vicenza, all’assistente di set Vanessa Rinetti e a Yvonne Paiano per i costumi. Per gli accessori di set, grazie a Pabla Creation “La Signora Delle Collane”