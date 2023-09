Corre in strada a Roma con solo un asciugamano a coprirlo: scoperto con l’amante (VIDEO)

Un uomo senza veli per le strade di Roma rincorso da una donna. Una scena da film, da commedia all’italiana anni ’80.

Roma, l’uomo inseguito in via Principe Eugenio da una donna che l’avrebbe scoperto con l’amante: ‘Sei un p…o’

Tanto che qualcuno ha ipotizzato potesse trattarsi anche di una ripresa ma di macchine da presa in giro non c’erano. Una situazione surreale che ha lasciato sbigottiti i passanti. L’episodio si è verificato in via Principe Eugenio, vicino a Piazza Vittorio Emanuele II, e l’ipotesi è che l’uomo in fuga con un asciugamano a coprirlo, ma non del tutto, fosse inseguito dalla compagna dopo che l’aveva scoperto con l’amante.

“Sei un po..co” – ha urlato più volte la donna mentre il partner fuggiva lungo le strade di Roma dribblando le auto. Il video dell’accaduto è stato condiviso sui social ed ha fatto il giro del web.