Le inquietanti profezie di Nikki per il 2026: terremoti, attentati e disastri in Italia secondo la sensitiva

La sensitiva Nikki

Le predizioni di Nikki che si sono avverate nel 2025

Le previsioni per il 2026 della sensitiva internazionale Nikki stanno facendo discutere il web e i social di mezzo mondo. Conosciuta per alcune previsioni ritenute “azzeccate” negli anni passati, la veggente torna ora a far parlare di sé per una serie di annunci che riguardano direttamente l’Italia e che dipingono uno scenario allarmante fatto di calamità naturali, attentati e gravi eventi sociali.

Tra le predizioni che si sono avverate nel 2025 ci sono quelle relativi alla scomparsa di Papa Francesco, l’uragano Melissa, il terremoto a Napoli, l’eruzione dell’Etna, il terremoto in Giappone, il principe Andrea privato dei titoli, la morte di Giorgio Armani, Ozzy Osborne, Robert Redford e Jimmy Carter.

Secondo quanto riportato nelle sue nuove visioni – 1500 consultabili al link psychicnikki.com – il prossimo anno potrebbe essere segnato da una lunga sequenza di eventi drammatici che coinvolgerebbero diverse città italiane, dal Nord al Sud.

Terremoti e disastri naturali: le previsioni più inquietanti sull’Italia

Tra le rivelazioni più forti attribuite a Nikki c’è quella di un terremoto di magnitudo 7.9 che colpirebbe l’Italia, causando danni devastanti. In particolare, la sensitiva parla di:

Un violento sisma in Toscana , accompagnato da un’alluvione che metterebbe in ginocchio diverse aree.

, accompagnato da un’alluvione che metterebbe in ginocchio diverse aree. Il crollo della Torre di Pisa , evento simbolicamente devastante per il patrimonio storico del Paese.

, evento simbolicamente devastante per il patrimonio storico del Paese. Un terremoto a Roma , con conseguenze dirette su monumenti iconici come il Colosseo, che verrebbe parzialmente danneggiato. Un ulteriore sisma creerebbe forti preoccupazioni per la sicurezza dell’area del Vaticano oltre che danni.

, con conseguenze dirette su monumenti iconici come il Colosseo, che verrebbe parzialmente danneggiato. Un ulteriore sisma creerebbe forti preoccupazioni per la sicurezza dell’area del oltre che danni. Collasso di un ponte a Parma.

A questi eventi si aggiungerebbero eruzioni vulcaniche, con il Vesuvio e l’Etna nuovamente attivi, scenario che alimenta timori soprattutto nelle zone densamente popolate del Sud Italia.

Roma, Vaticano e grandi città nel mirino

Le previsioni non si fermano ai disastri naturali. Nikki parla anche di eventi di matrice umana che colpirebbero il cuore del Paese.

Secondo quanto riportato:

Roma sarebbe teatro di una rivolta , accompagnata da un grande incendio in città.

, accompagnata da un grande incendio in città. Sarebbe previsto anche un attentato nei pressi della Fontana di Trevi .

. Allarme bomba in Vaticano, con il Papa costretto a rafforzare le misure di sicurezza per la propria incolumità.

Scenari che, seppur non supportati da fonti ufficiali, stanno generando forte preoccupazione tra gli utenti che seguono da tempo le profezie della sensitiva. Secondo la sensitiva ci sarà un incremento della migrazione verso regioni italiane rinomate.

Dal Nord al Sud: disastri annunciati in tutta Italia

Le visioni di Nikki non risparmiano nessuna area del Paese:

Milano : crollo di parti di una chiesa storica.

: crollo di parti di una chiesa storica. Lago di Como : una grave alluvione.

: una grave alluvione. Venezia : una tragedia durante un evento pubblico, con la collisione tra due gondole e una devastante inondazione che metterebbe in ginocchio la città lagunare.

: una tragedia durante un evento pubblico, con la collisione tra due gondole e una devastante inondazione che metterebbe in ginocchio la città lagunare. Capri : l’isola verrebbe sommersa dall’acqua.

: l’isola verrebbe sommersa dall’acqua. Costiera Amalfitana: un terremoto colpirebbe uno dei tratti più suggestivi del Mediterraneo.

Eventi insoliti e “fantastici”

Tra gli eventi mondiali insoliti Nikki include anche elementi di fantasia o simbolici nei suoi elenchi:

Una creatura volante simile a un cavallo alato nel cielo , una visione suggestiva piuttosto che un evento scientificamente previsto.

, una visione suggestiva piuttosto che un evento scientificamente previsto. Animali robotici e scoperte scientifiche con vasto impatto, comprese rivoluzioni nella ricerca sulle cellule staminali e organi coltivati in laboratorio.

Aspetti di salute, scoperte e innovazioni

Tra le visioni attribuite a Nikki per il 2026 si notano anche previsioni che riguardano salute e scienza:

Sviluppi in medicina, inclusi progressi nella ricerca sulle cellule staminali e organi coltivati , che potrebbero segnare svolte importanti nella cura di malattie complesse.

, che potrebbero segnare svolte importanti nella cura di malattie complesse. Possibili scoperte nella cura di malattie come la sclerosi multipla o la crohn, indicate in modo generico nelle sue liste.

Tra inquietudine e scetticismo: il dibattito sulle profezie

Come spesso accade con questo tipo di previsioni, le reazioni sono contrastanti. C’è chi segue con attenzione ogni parola della sensitiva, ricordando presunti eventi passati che si sarebbero avverati, e chi invita alla massima prudenza, sottolineando l’assenza di basi scientifiche.

Resta però un dato: le profezie di Nikki continuano a generare un’enorme eco mediatica, soprattutto quando riguardano l’Italia e toccano temi sensibili come sicurezza, patrimonio culturale e vite umane.