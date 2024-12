Immagini buona vigilia di Capodanno da condividere sui social

Pronti a strappare il calendario e cestinarlo… In tanti probabilmente lo faranno oggi, 31 dicembre, vigilia di Capodanno di un San Silvestro senza cin cin e musica ad alto volume in strada in attesa di riunirsi a tavola per il cenone.

Gli anni horribilis del Covid

Si è finalmente voltato pagina dopo gli anni horribilis del Covid. Il mondo è stato messo in ginocchio da un nemico invisibile che si è insinuato subdolamente nelle nostre vite fino a condizionare quasi ogni istante delle nostre giornate. Le mascherine sono diventate le compagne di viaggio da marzo in poi e termini come distanziamento sociale sono entrati prepotentemente nel nostro vocabolario quotidiano.

L’anno che si è appena concluso ha segnato momenti indelebili ma anche lutti di personaggi che hanno segnato un’epoca. L’anno è iniziato con il doloroso addio a Gianluca Vialli. A febbraio il mondo della tv ha pianto Maurizio Costanzo. A giugno è scomparso Silvio Berlusconi che ha scritto un pezzo di storia italiana tra imprenditoria, televisione e politica. Michela Murgia non è riuscita a vincere la sua battaglia con il terribile male che l’affliggeva. La musica ha perso la grande la rockstar Tina Turner.

