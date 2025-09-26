La proposta choc dell’influencer con parte intima rara per gli assorbenti usati: ‘I fan li vogliono’

Annie Charlotte

Una rarissima condizione medica che attira l’attenzione

Annie Charlotte, 27 anni, influencer e creatrice di contenuti per adulti del Surrey, è diventata famosa in tutto il mondo per una condizione medica rarissima: avere due vagine, due uteri e due cervici.

Una peculiarità che non solo ha segnato la sua vita privata e sanitaria, ma che ha scatenato la curiosità dei fan, arrivati a farle proposte tanto lucrative quanto discutibili.

L’offerta più assurda: assorbenti usati a 5.000 sterline

In un’intervista al Daily Star, Annie ha raccontato che alcuni fan le hanno chiesto di acquistare i suoi assorbenti usati. Inizialmente disgustata dall’idea, ha sempre rifiutato. Ma di fronte a una cartella esattoriale da 180.000 sterline, la ragazza ha deciso di accettare eventuali richieste, fissando un prezzo altissimo: 5.000 sterline.

E per i fan ci sarebbe un “bonus”: avendo due cicli mestruali contemporanei, Annie consegnerebbe due assorbenti usati per volta.

Vivere con due vagine: difficoltà e curiosità

Annie Charlotte ha spiegato che la sua condizione la costringe a un monitoraggio costante:

«Devo usare due tamponi interni, uno per lato. Alcuni mesi ho due cicli mestruali, uno dopo l’altro».

Questa complessità l’ha portata, da giovane, a dover ricorrere alla spirale Mirena per limitare le perdite e gestire meglio le mestruazioni.

Dai fan richieste sempre più estreme

Oltre agli assorbenti, Annie riceve costantemente richieste bizzarre dai fan: foto particolari, souvenir intimi e proposte economiche considerevoli. La giovane ammette di sentirsi a disagio, ma anche di valutare il “gioco” come parte del suo lavoro nel settore dei contenuti per adulti.

«Mi hanno offerto migliaia di dollari. All’inizio ho detto no, ma forse con il prezzo giusto ci proverei», ha confessato.

Tra business e tabù

Il caso di Annie Charlotte apre un dibattito sul confine tra libertà individuale, tabù sociali e sfruttamento del proprio corpo come fonte di reddito.

In un mondo in cui i creatori di contenuti cercano continuamente nuove strade per monetizzare, la sua storia diventa simbolo estremo di come il mercato della curiosità e del feticismo possa spingersi oltre ogni limite.