Autunno 2025, frasi, citazioni e immagini da condividere

Le giornate si accorciano, cadono le foglie e gli animali si preparano ad andare in letargo. Quest’anno l’estate astronomica finisce il 22 settembre alle ore 20:19 (ora italiana) mentre nella maggior parte degli anni si dà il benvenuto all’autunno il 21 settembre con un pizzico di malinconia per le belle e lunghe giornate estive.

L’estate astronomica nel 2025 termina il 22 settembre

Le vacanze sembreranno ormai un lontano ricordo così come i tuffi al mare e il relax sotto l’ombrellone o in gita in montagna. Di seguito alcune frasi, citazioni e aforismi da condividere con parenti, amici e colleghi di lavoro per celebrare l’equinozio di autunno.

Frasi buon inizio autunno 2025 da condividere sui social

Veder cadere le foglie mi lacera dentro

soprattutto le foglie dei viali

soprattutto se sono ippocastani

soprattutto se passano dei bimbi

soprattutto se il cielo è sereno

soprattutto se ho avuto, quel giorno,

una buona notizia

soprattutto se il cuore, quel giorno,

non mi fa male

soprattutto se credo, quel giorno,

che quella che amo mi ami

soprattutto se quel giorno

mi sento d’accordo

con gli uomini e con me stesso.

(Nazim Hikmet)

In autunno, la vigna vergine arrossisce di fronte agli alberi che si denudano.

(Sylvain Tesson)

Tra tutte le foglie dell’autunno so riconoscere l’unica che, invece di cadere, ha provato a volare.

E so anche innamorarmene.

(Fabrizio Caramagna)

Il sole ci aveva sfiancati, resi febbrosi; ora la nebbia ci placa, ci fa rientrare in noi. Le finestre aperte sono come finestre chiuse, non offrono visioni ma solo tende di grigio. E’ tempo di chiuderle e riscoprire la casa… Autunno di silenzio ritrovato, di concentrazione densa, di solitudine calda, di meditazione, di preghiera, di te.

(Adriana Zarri)

Poi l’estate svanisce e passa, e arriva ottobre. Si fiuta l’umidità, si sente una chiarezza insospettabile, un brivido nervoso, una veloce esaltazione, un senso di tristezza e di partenza.

(Thomas Wolfe)

Nessuna bellezza di primavera, nessuna bellezza estiva ha la grazia che ho visto in un volto autunnale. (John Donne)

In autunno le forme acquistano una plastica maturità – la primavera è pittrice, l’autunno è scultore. (Ernst Jünger)

Per questo preferisco di gran lunga l’autunno alla primavera, perché in autunno si guarda il cielo. In primavera la terra. (Soren Kierkegaard)

“L’autunno è una seconda primavera dove ogni foglia è un fiore.”

Albert Camus

“Non c’è che una stagione: l’estate. Tanto bella che le altre le girano attorno. L’autunno la ricorda, l’inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.” Ennio Flaiano

“Tra un uomo e una donna ciò che chiamano amore è una stagione. E se al suo sbocciare questa stagione è una festa di verde, al suo appassire è solo un mucchio di foglie marce.” Oriana Fallaci

Autunno chiaro e giocondo, anno fecondo. (Proverbio)

Di primavera i fiori a schiera a schiera, d’autunno i frutti a pugno a pugno. (Proverbio)

L’autunno è il silenzio prima dell’inverno. (Proverbio francese)

L’inverno è morto; la primavera è pazza; l’estate è allegra e l’autunno è saggio! (Mehmet Murat ildan)

L’autunno fa cader le foglie e la vecchiaia fa passar le voglie

L’autunno è la primavera dell’inverno (Henri de Toulouse-Lautrec)

Niente muore così bene come l’autunno (Ashlee Willis)

