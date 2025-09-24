Paura in crociera: passeggera resta bloccata nello scivolo Ocean Loops sospeso sull’oceano (VIDEO)

La Norwegian Bliss

Il video su TikTok supera i 7 milioni di visualizzazioni: ‘Il mio peggior incubo’

Un momento di puro terrore in crociera è diventato un caso virale su TikTok. Una donna è rimasta intrappolata nello scivolo acquatico Ocean Loops, sospeso oltre 40 metri sopra l’oceano, mentre la nave Norwegian Bliss solcava le acque al largo del Canada.

Il video, caricato dall’utente @kaylamierzejewski il 19 settembre, dura appena 13 secondi ma ha raccolto oltre 7 milioni di visualizzazioni e quasi 250.000 “mi piace”. Nelle immagini, la donna in costume da bagno nero appare sdraiata nel tubo trasparente, spingendosi con le braccia tese nel tentativo di uscire mentre i passeggeri a bordo gridano: “Oh mio Dio, è letteralmente bloccata!”.

Lo scivolo dei brividi

Ocean Loops è uno degli scivoli più iconici della flotta Norwegian Cruise Line: parte da una botola che si apre sotto i piedi, prosegue con due giri che si estendono oltre 3 metri dal bordo della nave e terminano con un tuffo in piscina. La struttura è sospesa a quasi 50 metri d’altezza, e per accedervi servono requisiti precisi: altezza minima 40 pollici (circa 1 metro) e peso compreso tra 54 e 136 kg.

Non è la prima volta che qualcuno rimane bloccato: altri video mostrano passeggeri che non riescono a completare il giro, costringendo il personale ad aprire un portello di emergenza lungo il tubo.

Le reazioni online

Il breve filmato ha suscitato un’ondata di commenti tra divertiti e terrorizzati:

“Sono nel panico, come ha fatto a uscire?” si chiede un utente con oltre 35mila like.

“Morirei subito di panico”, scrive un altro.

“Solo a guardare mi sento soffocare”, ammette un terzo.

Per molti spettatori, lo scenario ha rappresentato un vero e proprio incubo: “Restare bloccati su uno scivolo a strapiombo sull’oceano? Psicosi immediata”.

Incidenti simili

Non si tratta di un episodio isolato.

Nel 2022, un altro video mostrava una donna rimasta intrappolata nello stesso scivolo, liberata in pochi minuti dal personale.

Ad agosto 2024, sulla Icon of the Seas della Royal Caribbean, un pannello di vetro si è rotto durante una discesa, ferendo un passeggero.

La Norwegian Cruise Line non ha rilasciato commenti ufficiali sull’ultimo episodio.

Tra paura e curiosità

Se da un lato il video ha alimentato il timore di chi soffre di claustrofobia, dall’altro ha reso Ocean Loops ancora più famoso tra gli amanti dell’adrenalina. Nonostante le immagini inquietanti, molti utenti hanno confessato che, dopo aver visto il filmato, sognano di provare lo scivolo di persona.