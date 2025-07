Quanto ha guadagnato Alfonso Signorini in sei anni di Grande Fratello? Tutte le cifre e cosa può succedere ora

Alfonso Signorini

Sei anni di Grande Fratello, 247 puntate e un ruolo da protagonista

Alfonso Signorini è stato, negli ultimi sei anni, il volto centrale del Grande Fratello. Dal 2020 ha condotto tutte le edizioni – Vip e classiche – affrontando un percorso editoriale che ha attraversato pandemia, trasformazioni sociali e rivoluzioni televisive volute dai vertici Mediaset. Ma oggi, a distanza di 247 puntate, ci si chiede: quanto ha guadagnato realmente Alfonso Signorini? E soprattutto, cosa succederà ora?

Quanto guadagna Alfonso Signorini per ogni puntata del Grande Fratello?

La cifra è stata svelata indirettamente dal giornalista Gabriele Parpiglia, in un post pubblicato su X (ex Twitter) in risposta a un articolo di FanPage. Secondo quanto riportato, Signorini avrebbe percepito 22.000 euro a puntata per ogni diretta serale del reality.

Il numero impressiona se moltiplicato per le 247 puntate condotte: si arriva così a una cifra teorica di 5.434.000 euro lordi in sei anni. Una somma che, per quanto altisonante, non appare inverosimile considerando la centralità del format nel palinsesto Mediaset e il ruolo attivo del conduttore nella gestione del prodotto.

Perché Alfonso Signorini guadagna così tanto al Grande Fratello

Non si tratta solo di “conduzione”. Signorini ha sempre avuto un ruolo editoriale nella costruzione del programma: dalla scelta del cast al tono narrativo, passando per la gestione delle dinamiche psicologiche in studio. Questo lo ha reso un punto di riferimento stabile anche nei momenti più controversi, come le edizioni-fiume del GF Vip o l’abbandono della versione esclusivamente “vip” deciso da Pier Silvio Berlusconi.

Il cachet da 22 mila euro a puntata riflette dunque non solo la sua popolarità, ma anche la sua influenza strutturale sul programma. Va tra l’altro precisato che non si tratta di cifre ufficiali ma che al momento non sono state smentite né da Signorini né da Mediaset.

Il giornalista lascia il Grande Fratello?

Dopo la conclusione dell’edizione 2024, vinta da Jessica Morlacchi, il futuro di Signorini è tornato al centro del dibattito. Secondo FanPage, sarebbe stato lo stesso conduttore a proporre una suddivisione in due fasi del reality, stanco di edizioni troppo lunghe e impegnative. Ma questa ipotesi è stata seccamente smentita da Gabriele Parpiglia, che ha ironizzato:

“Sicuramente credeteci che ha rifiutato 22 mila euro a puntata. Notizie misere, manco fosse in miniera”.

Cosa c’è nel futuro di Alfonso Signorini dopo il Grande Fratello?

Molti si chiedono: “Alfonso Signorini lascerà davvero il Grande Fratello?”. In occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset 2025/26 Pier Silvio Berlusconi ha confermato che il giornalista presenterà l’edizione Vip da primavera 2026 mentre la versione Nip del programma sarà affidata a Simona Ventura. Un impegno meno gravoso per Signorini dopo edizioni extra large del reality.