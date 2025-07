Gianni Sperti tronista a Uomini e Donne, la possibile svolta e cosa potrebbe succedere

Gianni Sperti

Cambia tutto a Uomini e Donne? Il futuro di Gianni Sperti divide il pubblico

Lui è da anni una delle presenze più amate e longeve del programma cult di Canale 5, Uomini e Donne. Ma questa volta, secondo le ultime indiscrezioni, Gianni Sperti potrebbe lasciare la sua iconica poltrona da opinionista per sedersi su un’altra, molto più esposta: quella del tronista. A rilanciare l’ipotesi è stato il settimanale Nuovo TV, secondo cui sarebbe pronta una nuova stagione ricca di colpi di scena, e tra questi anche il debutto di Sperti come protagonista assoluto della caccia all’amore.

L’idea non è del tutto nuova: già in passato si era parlato di una possibile partecipazione attiva dell’ex ballerino come tronista e nell’ultima edizione Tina Cipollari è stata protagonista di un trono sui generis nella seconda parte di stagione. Ma fu lui stesso a smentire con fermezza: “Non sarei capace di gestire emozioni così forti davanti alle telecamere”, aveva dichiarato. Oggi, però, lo scenario sembra cambiato.

Sarà davvero Gianni Sperti il prossimo tronista?

L’indiscrezione lanciata da Riccardo Signoretti su Nuovo TV si basa su fonti interne che parlano di un forte interesse della produzione per un trono “diverso”, più maturo, carismatico e potenzialmente sorprendente. Un trono che, dopo l’esperimento di Tina Cipollari, potrebbe vedere proprio il suo “compagno di panchina” mettersi in gioco.

Il motivo? Sarebbe la forte presa che Sperti continua ad avere sul pubblico, unita a una crescente curiosità sulla sua vita sentimentale, rimasta sempre avvolta nel riserbo. Come sottolinea il sito Biccy, non è chiaro se un eventuale trono aperto a Gianni sarà rivolto a donne, uomini o a entrambi. Il mistero sul suo orientamento ha contribuito, negli anni, ad alimentare l’alone di fascino che lo circonda.

Il nuovo amore di Gianni Sperti? Parla la psicanalisi

Durante una recente intervista a Verissimo, Gianni Sperti ha confessato di essere single, ma non più chiuso all’amore. Ha anche raccontato di essere in terapia e che il suo psicanalista gli avrebbe detto: “Sei pronto a innamorarti di nuovo”. Con un pizzico di ironia, ha aggiunto: “Se ho le farfalle nello stomaco? No, al massimo ho i bruchi. Se un giorno avrò le farfalle, tornerò a raccontarvelo.”

Parole che lasciano intendere una nuova fase della sua vita, più aperta, più consapevole. E forse pronta per un’esperienza radicalmente diversa. Che sia proprio quella di cercare l’anima gemella sul trono?

Uomini e Donne cambia pelle?

Nel frattempo, da parte di Mediaset non ci sono conferme ufficiali. Per ora, l’attenzione è tutta su Temptation Island, che catalizza l’audience estivo del palinsesto. Tuttavia, le voci su una trasformazione di Uomini e Donne si fanno insistenti: meno dinamiche ripetitive, più storie autentiche, volti noti che si mettono in discussione.

E chi meglio di Gianni Sperti — con il suo mix di empatia, ironia e schiettezza — potrebbe incarnare questa svolta?