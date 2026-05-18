‘Celentano ricoverato in gravi condizioni’: la voce corre sui social, poi arriva la smentita del Clan

Claudia Mori e Adriano Celentano

Un post di Claudio Lippi scatena il panico tra i fan del Molleggiato, ma l’ufficio stampa interviene: “Adriano sta benissimo”

Ore di forte preoccupazione tra i fan di Adriano Celentano dopo una notizia rimbalzata rapidamente sui social nella serata di domenica 17 maggio. A scatenare l’allarme è stato un post pubblicato da Claudio Lippi, che parlava di un presunto ricovero urgente del celebre artista in condizioni gravi.

Nel giro di pochi minuti il messaggio ha iniziato a circolare da profilo a profilo, alimentando apprensione e migliaia di commenti. Ma poco dopo è arrivata la smentita ufficiale del Clan Celentano, che ha chiarito definitivamente la situazione.

La smentita ufficiale: “Sta benissimo con Claudia Mori”

Attraverso una nota, l’ufficio stampa del Clan Celentano ha precisato: “Celentano sta benissimo ed è nella sua casa di Galbiate felicemente con Claudia”.

Una comunicazione netta, arrivata per spegnere rapidamente le voci che stavano ormai invadendo i social network e diversi gruppi dedicati al cantante.

Secondo quanto emerso, tutto sarebbe nato da un post pubblicato da Claudio Lippi su Facebook e X, nel quale il conduttore parlava di un aggravamento delle condizioni di salute del Molleggiato.

Il post di Claudio Lippi e i dubbi degli utenti

Nel messaggio condiviso online, Lippi sosteneva di aver letto un presunto annuncio della figlia Rosalinda Celentano relativo a un ricovero urgente del padre.

Parole che hanno immediatamente allarmato il pubblico, anche perché accompagnate da frasi molto forti come: “Non resta che attendere il miracolo”.

Ma già sotto il post diversi utenti avevano espresso dubbi sull’autenticità della notizia, facendo notare l’assenza di comunicazioni ufficiali o riscontri da parte della famiglia Celentano.

Commenti come “Perché non troviamo questo annuncio da nessuna parte?” o “Sarà mica una fake news?” hanno iniziato a moltiplicarsi mentre il post continuava a essere condiviso.

Il post non rimosso e il caos social

Nonostante la successiva smentita ufficiale, il post di Claudio Lippi non sarebbe stato rimosso. Anzi, in un messaggio successivo il conduttore avrebbe continuato a manifestare pubblicamente il proprio dolore per le condizioni dell’amico, che però – secondo il Clan – non avrebbe alcun problema di salute.

La vicenda ha inevitabilmente riacceso il tema delle fake news e della rapidità con cui informazioni non verificate riescono a diffondersi online, soprattutto quando riguardano personaggi amatissimi dal pubblico.

L’affetto del pubblico per Celentano

Adriano Celentano, oggi 88enne, resta una delle figure più iconiche della musica e della televisione italiana. Proprio per questo qualsiasi indiscrezione sulle sue condizioni di salute riesce a generare immediatamente enorme attenzione mediatica.

Negli ultimi anni il Molleggiato ha scelto una vita molto riservata lontano dai riflettori, vivendo nella villa di Galbiate insieme alla moglie Claudia Mori.

Ed è stato proprio questo lungo silenzio pubblico a rendere ancora più virale la falsa notizia circolata nelle ultime ore.

Negli ultimi tempi il fenomeno delle fake news legate alla salute dei personaggi famosi è diventato sempre più frequente sui social, complice la velocità con cui contenuti emotivi e allarmanti riescono a ottenere visualizzazioni e condivisioni nel giro di pochi minuti.