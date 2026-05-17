Chi è Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 2026: da X Factor al trionfo nel talent di Maria De Filippi

Lorenzo della squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini vince Amici

Lorenzo trionfa ed incassa 200mila euro

È Lorenzo Salvetti il vincitore di Amici 2026. Il giovane cantante veronese ha conquistato il pubblico della finalissima del talent di Maria De Filippi battendo Alessio Di Ponzio al televoto e chiudendo nel migliore dei modi una stagione che lo ha consacrato tra i talenti più promettenti della nuova musica italiana. L’artista era arrivato al serale con la squadra di Lorella Cuccarini, la sua coach di canto e Veronica Peparini.

Per Lorenzo si tratta dell’ennesimo capitolo di una carriera iniziata prestissimo e già passata attraverso un altro grande talent televisivo: X Factor. Lorenzo incassa 200.000 euro complessivi, 150mila euro come vincitore di Amici 25 e 50mila della categoria canto. Emozionatissimo e incredulo… “Sono d’accordo” – ha detto quasi balbettante dopo la proclamazione. Alessio si consola con i 50mila euro per il trionfo nella categoria ballo.

Lorenzo incredulo dopo la proclamazione

Chi è Lorenzo Salvetti

Lorenzo Salvetti è nato nel 2008 in provincia di Verona ed è cresciuto in una famiglia dove la musica ha sempre avuto un ruolo centrale.

Il fratello è batterista, i genitori grandi appassionati di musica. Un ambiente che lo ha portato molto presto a studiare pianoforte, canto e recitazione.

Frequenta il liceo musicale e sviluppa uno stile fortemente legato al cantautorato italiano, con testi emotivi e interpretazioni molto personali.

L’esperienza a X Factor

Il grande pubblico lo scopre nel 2024 durante le audizioni di X Factor, quando conquista giudici e telespettatori con una intensa versione di “Poetica” di Cesare Cremonini.

Achille Lauro decide di portarlo nella sua squadra e Lorenzo diventa uno dei protagonisti assoluti del programma, arrivando fino alla finale di Piazza del Plebiscito a Napoli.

Chiude al quarto posto, ma il suo percorso lascia il segno. Nonostante questo, nei mesi successivi attraversa un periodo di forte crisi artistica e personale.

L’approdo ad Amici e la vittoria

Nel 2025 decide di rimettersi in gioco entrando nella scuola di Amici. Un passaggio storico: Lorenzo è infatti il primo ex finalista di X Factor a partecipare al talent di Maria De Filippi appena un anno dopo.

Durante il Serale conquista sempre più spazio grazie alla sua scrittura autobiografica e alla sensibilità artistica che lo distingue dagli altri concorrenti.

Nel corso della finale aveva già vinto il circuito Canto battendo Elena al televoto, prima del duello decisivo contro Alessio Di Ponzio.

Alla fine è proprio Lorenzo Salvetti ad alzare la coppa di Amici 2026.

I finalisti di Amici

Una finale tra emozioni, televoto e sorprese: Emiliano, dal malore al doppio premio

La finalissima di Amici 2026, andata in onda domenica 17 maggio in diretta su Canale 5, è stata una lunga maratona di sfide, emozioni e colpi di scena davanti al pubblico dello studio e ai telespettatori da casa chiamati a decidere tutto attraverso il televoto.

Nel corso della serata Maria De Filippi ha guidato i sei finalisti – Alessio, Lorenzo, Emiliano, Elena, Nicola e Angie – attraverso eliminazioni progressive e manche decisive che hanno portato al duello conclusivo. Non sono mancati momenti di tensione, come l’intervento medico per Emiliano dopo un problema fisico accusato durante una coreografia, fortunatamente senza conseguenze gravi.

Proprio il ballerino ha ricevuto uno dei riconoscimenti più prestigiosi della serata: il premio della critica da 50mila euro (offerto da Enel), consegnato dal celebre coreografo e direttore artistico Stéphane Jarny, figura internazionale che ha voluto sottolineare il talento, la sensibilità artistica e la presenza scenica del giovane concorrente. Al ballerino è andato anche il Premio Unicità di 30mila euro offerto da Oreo.

Il premio delle radio ad Angie

Durante la finale spazio anche alle proposte professionali per i ballerini e all’annuncio delle nuove uscite discografiche dei cantanti del Serale, in arrivo il 22 maggio. Ai finalisti è andato anche un premio di 7000 euro offerto da Marlù. Tra i cantanti fa festa anche Angie che incassa il riconoscimento delle Radio mentre Lorenzo è stato ufficialmente invitato all’evento dell’Arena di Verona.