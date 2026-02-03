Claudio Lippi debutta su Instagram dopo Falsissimo: «Sono vivo, grazie Corona», l’affondo sulla tv

Claudio Lippi

Come sta Claudio Lippi dopo l’intervista a Falsissimo

L’ultima apparizione video da un letto di ospedale aveva fatto scattare l’allarme. Claudio Lippi torna in scena, ma lo fa a modo suo, riappropriandosi della narrazione pubblica e scegliendo il palcoscenico più imprevedibile per un veterano della televisione italiana: Instagram.

Dopo la discussa intervista durante la puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona, in cui l’ex paparazzo aveva parlato del conduttore come di una persona “in fin di vita” e in terapia intensiva, mostrando una videochiamata dall’ospedale, Lippi ha deciso di intervenire direttamente. Non con un comunicato stampa, non con un’intervista, ma con un profilo Instagram appena attivato e un video che ha il sapore di un contro-monologo televisivo.

«Sono vivo, non sono in terapia intensiva»

Nel filmato, Lippi appare lucido, ironico, a tratti sarcastico. La prima cosa che chiarisce è proprio quella che ha alimentato il dibattito mediatico:

«Sono vivo, non sono in terapia intensiva. Sano magari non tanto, ma sono vivo», afferma, spazzando la narrazione più catastrofica circolata negli ultimi giorni.

A spingerlo a entrare nel mondo dei social, racconta, è stata la figlia Federica, che lo avrebbe praticamente costretto ad aprire un profilo per parlare direttamente al pubblico. Con una battuta che ha già fatto il giro della rete, il conduttore scherza: «Se non lo facevo rischiavo pene corporali».

Il ritorno al rapporto con il pubblico

Dietro la leggerezza, però, c’è un messaggio più profondo. Claudio Lippi spiega che dopo anni di silenzio e lontananza dalla scena, Instagram rappresenta per lui una possibilità di dialogo diretto, senza filtri editoriali.

«Ho una lunga storia da raccontare. Se iniziamo oggi, non so se finiamo a Ferragosto», dice, lasciando intendere di avere molto da dire sulla televisione italiana, sulle dinamiche interne e sul suo percorso personale.

Per lui, il pubblico resta il cuore del mestiere: «Il rapporto con la gente è vita», ribadisce, sottolineando il desiderio di farsi conoscere senza mediazioni, per quello che è realmente.

Niente pensione e niente compromessi

Lippi non ha alcuna intenzione di farsi archiviare come “vecchia gloria”. Al contrario, rivendica il diritto di continuare a lavorare e di farlo alle proprie condizioni.

«Qualcuno dirà che potrei andare in pensione. No, in pensione no», afferma con decisione.

Il tema centrale del suo intervento è la dignità professionale. In un passaggio particolarmente netto, il conduttore critica la tendenza del sistema mediatico a costruire narrazioni e personaggi, spesso a scapito della verità:

«Si inventano le cose anziché dire la verità. Per me contano rispetto e dignità».

Il ringraziamento a Corona e la stoccata al sistema TV

Claudio Lippi non prende le distanze da Fabrizio Corona ma anzi lo ringrazia.

Pur precisando di non condividere tutto del personaggio, riconosce il merito di aver acceso una discussione pubblica sul funzionamento della televisione.

Secondo Lippi, dietro lo schermo ci sono dinamiche poco trasparenti: «La televisione è uno strumento straordinario, ma non è tutto vero. Dietro ci sono i circolini», afferma, lasciando intendere reti di potere, favoritismi e meccanismi che raramente emergono in superficie.

Una frase che, inevitabilmente, ha già fatto discutere addetti ai lavori e pubblico.

Un ritorno mediatico che fa rumore

Il debutto su Instagram segna quindi non solo una risposta alle voci sulla sua salute, ma anche una sorta di manifesto personale. Claudio Lippi si presenta come un veterano che non ha intenzione di sparire, che rivendica la propria autonomia narrativa e che sembra pronto a raccontare un lato meno edulcorato della televisione italiana.

Tra ironia, stoccate e rivendicazioni, il conduttore manda un messaggio chiaro: non è un personaggio da archiviare, né una vittima da compatire, ma una voce ancora pronta a farsi sentire. E, conoscendo il personaggio, è probabile che Instagram sia solo l’inizio.