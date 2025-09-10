Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Adriano Celentano, il ritorno del Molleggiato in Rai: lettera piccata e replica, cosa è successo

DiRedazione

Pubblicato: 10 Set, 2025 - ore: 21:49 #Adriano Celentano, #Claudia Mori, #Rai
Adriano CelentanoAdriano Celentano

La lettera di Claudia Mori accende il dibattito

Adriano Celentano potrebbe tornare a breve sugli schermi della Rai con un progetto già in fase avanzata di produzione. A sollevare il caso è stata Claudia Mori, moglie e manager dell’ex Molleggiato, con una lettera aperta all’amministratore delegato di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi, condivisa sui social.

La Rai è interessata al ritorno di Celentano? È questa la risposta più importante che ci dovete dare”, scrive Mori, sollecitando una presa di posizione definitiva. Rossi ha risposto con entusiasmo, confermando la disponibilità dell’azienda a costruire un evento speciale su Rai 1, purché non basato esclusivamente su materiale d’archivio, come proposto dalla Mori. L’AD ha inoltre invitato Celentano a partecipare al prossimo Festival di Sanremo.

La replica della moglie del Molleggiato

Claudia Mori non ha nascosto il suo disappunto: “Lei non ha ancora visto nulla e già si è preoccupato e ha rifiutato di vedere il suo lavoro”, afferma nella lettera, intitolata simbolicamente “…il tempo se ne va!”, omaggio alla celebre hit del 1980 di Celentano. Mori ricorda l’incontro preliminare a Milano e sottolinea come non ci siano stati ulteriori contatti mesi dopo la presentazione del progetto.

Rossi ha sottolineato l’importanza culturale di Celentano, definendolo “un pezzo della storia della cultura popolare italiana”, e ha aperto alla possibilità di una serata evento che possa celebrare la sua leggenda. Non mancano però le polemiche, con Mori che paragona la situazione a quella vissuta da Fabrizio del Noce con il progetto Rockpolitik, sottolineando la fretta di giudizio dell’AD prima di visionare il lavoro completo.

Una carriera tra polemiche e innovazione

Celentano, 87 anni, noto come il “re degli ignoranti”, ha rivoluzionato il varietà italiano tra amnesie, papere e monologhi provocatori. Dopo Adrian su Canale 5 nel 2019, serie animata e show varietà, l’ultimo programma Rai risale al 2007. L’ultima volta in Rai di Celentano è sul palco dell’Ariston, il 18 febbraio 2012, serata finale del festival condotto da Gianni Morandi. Il nuovo progetto prevede quattro puntate già prodotte, mescolando immagini d’archivio, musica e monologhi, in una formula più “protetta” dalle polemiche, rispetto alle celebri esternazioni politiche e sociali del passato.  

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Eredità Pippo Baudo, spunta il testamento segreto: come sono stati divisi i 10 milioni, dubbi su lasciti misteriosi

Set 10, 2025 Redazione
Gossip e TV

Paul Baccaglini trovato morto: fu inviato de Le Iene e ex presidente del Palermo, la relazione e il ricordo della velina

Set 10, 2025 Redazione
Gossip e TV

Stefano De Martino, video intimo rubato e diffuso sul web: svolta e indagine per revenge porn

Set 9, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Adriano Celentano, il ritorno del Molleggiato in Rai: lettera piccata e replica, cosa è successo

Gossip e TV

Eredità Pippo Baudo, spunta il testamento segreto: come sono stati divisi i 10 milioni, dubbi su lasciti misteriosi

Attualità

Sara Campanella, i legali della famiglia accusano la madre di Argentino: ‘Favorì l’ossessione del figlio’

Attualità

Roma, la “signora dei piccioni” rompe il silenzio: ‘Non do più da mangiare’, i residenti: ‘Non è vero’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.