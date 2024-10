Adriano Celentano rompe il silenzio e replica a Teo Teocoli: ‘Non ti rispondo perché ti voglio bene’

In un’intervista concessa al podcast Tintoria Teo Teocoli aveva raccontato che le mancate risposte di Adriano Celentano alle sue telefonate gli provocavano grande tristezza. “É scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. Sono cinque anni che provo, forse è morto”.

Teo Teocoli: ‘Celentano non risponde a telefono da anni, forse è morto’

A distanza di qualche settimana il ‘molleggiato’ ha risposto al poliedrico artistico con un post pubblicato su Instagram. “Non rispondo perché ti voglio bene”. Adriano Celentano ha rotto così il lungo silenzio utilizzando i canali social per rispondere a Teo Teocoli. Un legame di amicizia e professionale che risale ai tempi del Clan (fu scritturato per formare il gruppo “Teo e le vittime”) anche se non sono mancate incomprensioni come quando il cantante gli chiese che venissero pagati i diritti d’autore per il brano Senza amore da inserire nel film ‘Bibo per sempre’.

Adriano Celentano risponde su Instagram: ‘Chiama pure se vuoi tanto non ti rispondo’

“Ciao Teo, ma cos’è questa storia? Ho letto sui giornali che soffri perché è da 5 anni che non rispondo alle tue telefonate ma se non rispondo è perché ti voglio bene. Come fai a non capirlo? Tu non devi essere triste, se no poi mi intristisco anch’io. Ricordi quante risate e le più eclatanti erano proprio quando a sbagliare ero io che avevo scritto il copione e non tu. Avresti dovuto vedere la tua faccia. Quindi chiama pure se vuoi tanto io non ti rispondo” – si legge nel post pubblicato sul profilo Instagram Celentanoinesistente firmato Adriano. Non è mancata l’ironia sul web… “É inutile suonare, non risponderà nessuno” – giocando con uno dei grandi successi del ‘molleggiato’.