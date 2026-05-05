Al Bano e Romina, i figli si espongono: Jasmine difende il padre, la stoccata social di Cristel

Jasmine e Cristel Carrisi

Lo scontro tra Al Bano e Romina riaccende il dibattito

Il confronto tra Al Bano e Romina Power torna al centro della scena mediatica e si allarga alla famiglia. Dopo le dichiarazioni della cantante a Belve e la replica del cantante a Domenica In, la vicenda si è spostata fuori dagli studi televisivi, coinvolgendo direttamente i figli.

Al centro dello scontro restano le parole di Romina sulla scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, avvenuta nel 1994 a New Orleans. Un tema che, a distanza di anni, continua a rappresentare una ferita aperta.

Jasmine prende posizione: “Non l’ho mai visto così”

A intervenire pubblicamente è stata Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ospite del programma La Volta Buona condotto da Caterina Balivo.

Le sue parole segnano una presa di posizione chiara a favore del padre:

“Questa è stata la prima volta che ho visto mio padre così vulnerabile. Ha fatto bene a difenderci”.

Jasmine ha raccontato di aver percepito un lato inedito del cantante, lontano dall’immagine pubblica costruita negli anni:

“Non l’ho mai visto così nemmeno fuori dagli schermi. È un uomo molto orgoglioso, ma ho percepito tutto il suo dolore”.

“È stato liberatorio”: il racconto dopo l’intervista

La giovane ha spiegato di aver contattato il padre subito dopo l’intervista rilasciata a Mara Venier:

“Papà sta bene, l’ho sentito sereno. È stato liberatorio per lui”.

E poi una riflessione che risponde indirettamente alle parole di Romina Power:

“È una persona di cuore, difficile non trovare un pilastro in lui. Se lei non l’ha trovato è perché anche lui stava attraversando lo stesso dolore”.

Un passaggio che restituisce una lettura diversa del periodo successivo alla scomparsa di Ylenia, evidenziando come entrambi i genitori fossero travolti dalla stessa sofferenza.

Le parole di Al Bano e la replica a Romina

Lo scontro era iniziato con l’intervista di Romina a Belve, dove aveva parlato di una distanza emotiva dell’ex marito nel momento più difficile della loro vita.

Al Bano aveva risposto pubblicamente a Domenica In, visibilmente provato:

“Non ammazzarmi Romina, non lo merito. Io sono stato un grande sostegno e un pilastro nella nostra famiglia. Non me ne sono mai fregato”.

Il cantante ha inoltre ribadito di aver fatto tutto il possibile dopo la scomparsa della figlia, sottolineando come entrambi furono costretti a tornare al lavoro anche per obblighi professionali.

Il caso esplode sui social: interviene anche Yari

Dopo il botta e risposta televisivo, la vicenda si è spostata sui social. Romina Power ha condiviso immagini con le figlie e un nipote, mentre il figlio Yari Carrisi ha pubblicato una foto dei genitori da giovani con una frase significativa:

“Grazie a Dio adesso esiste Internet e i social e non sono più soggetto alla stampa”.

Un messaggio interpretato da molti come la volontà di prendere le distanze dal racconto mediatico della vicenda.

Cristel contro il padre: il messaggio che divide

La posizione più netta è però arrivata da Cristel Carrisi, che ha pubblicato un messaggio destinato a far discutere.

Pur senza citare direttamente il padre, il contenuto e il timing appaiono chiari:

“E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso…”.

Una frase che suona come un attacco diretto e che viene letta come uno schieramento a favore della madre.

Una famiglia divisa tra versioni e dolore

Le dichiarazioni dei figli mostrano una famiglia divisa, con posizioni opposte su una vicenda che continua a generare tensioni.

Da una parte Jasmine, che difende il padre e ne sottolinea la fragilità. Dall’altra Cristel, che lascia intendere un giudizio critico nei suoi confronti.

Al centro resta il dolore per la scomparsa di Ylenia, un evento che ha segnato profondamente tutti i membri della famiglia e che ancora oggi riemerge nel confronto pubblico.

Nessuna replica, per ora

Al momento, Al Bano non ha risposto al messaggio pubblicato da Cristel. Resta da capire se sceglierà di intervenire pubblicamente o se la vicenda verrà gestita in ambito privato.

Nel frattempo, lo scontro mediatico continua a evolversi, alimentato da dichiarazioni, reazioni e interpretazioni che tengono alta l’attenzione.