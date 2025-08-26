Notizie Audaci

Al Bano: ‘Romina non ha rispettato i patti dopo il divorzio’, l’affondo su Sanremo

26 Ago, 2025
Carrisi riserva nuove stoccate all’ex

Al Bano torna a far discutere. Il cantante pugliese in un’intervista a La Stampa ha parlato del suo passato con Romina Power, della separazione mai del tutto metabolizzata e delle conseguenze che ancora oggi lo accompagnano.

Al Bano e Romina, una storia infinita

Il loro matrimonio ha segnato un’epoca della musica italiana, ma dietro la facciata di coppia perfetta c’erano contrasti profondi. Al Bano ha ricordato come, dopo il divorzio, non tutto sia andato secondo gli accordi presi. “Romina non ha rispettato i patti” – ha dichiarato, lasciando intendere dissapori irrisolti.

Sembra che l’artista di Cellino San Marco non abbia gradito alcune esternazioni dell’ex nell’ultima intervista rilasciata a Verissimo ed, in particolare, alle sue affermazioni sulle relazioni segrete. Ma la questione riguarda anche i figli. “Non mantenuto i patti secondo i quali fino ai 18 anni i ragazzi restavano con me a studiare. Quindi mi son fatto una vita”.

Le accuse ad Amadeus e Carlo Conti su Sanremo

Il cantante ha poi rivolto parole dure anche al mondo della televisione e della musica. “Sanremo oggi è diventato un altro spettacolo, lontano da quello che era con Pippo Baudo. Amadeus e Conti hanno fatto scelte che non condivido” – ha detto facendo riferimento anche alla mancata partecipazione da concorrente alle ultime edizioni del Festival. “Quando si parla di una proposta, si può dire di sì ma anche di no, però non debbono farti fare la figura del cogl…e“.

Carrisi ha speso parole di affetto per Pippo Baudo, definendolo “un signore, un uomo che mi ha sempre sostenuto e che sapeva davvero fare televisione”.

