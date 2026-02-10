Pagelle Salernitana-Casarano 3-0: Molina-Lescano show, Raffaele salva la panchina

Il gol del vantaggio di Molina

Come si è svolta Salernitana-Casarano?

La Salernitana torna al successo, battendo il Casarano 3-0 all’Arechi, ma il risultato finale non racconta completamente la partita. Fino al 2-0 firmato da Lescano, i granata hanno sofferto più del previsto, con i pugliesi vicini al gol in più occasioni, compreso un incredibile doppio legno in un’unica azione e un rigore revocato dopo l’intervento del VAR.

L’allenatore Raffaele, messo in bilico dalle ultime prestazioni, riesce a salvare la panchina grazie a una prestazione efficace della coppia offensiva Molina-Lescano. La strategia a doppio attaccante ha finalmente dato i suoi frutti: Molina apre le marcature con un colpo di testa su cross di Achik, mentre Lescano chiude la pratica con una doppietta, tra cui un gol in contropiede orchestrato da Longobardi.

In difesa, però, restano i dubbi: Donnarumma si conferma ancora incerto nelle uscite, mentre la retroguardia concede troppi spazi sulle fasce e nelle diagonali centrali. Achik è tra i migliori in campo, non solo per l’assist decisivo a Molina, ma anche per la capacità di creare gioco e verticalizzazioni costanti.

Analisi tattica

La coppia Molina-Lescano funziona e garantisce gol e verticalizzazioni rapide. Achik crea spazi e offre l’assist vincente. In difesa, Donnarumma e Berra hanno mostrato insicurezze che il Casarano non è riuscito a sfruttare. La Salernitana controlla il ritmo e gestisce il possesso solo dopo il 2-0, mentre gli ospiti si rendono pericolosi con Cerbone e Santarcangelo, colpendo due legni e vedendo revocato un rigore.

Il risultato finale premia la maggiore concretezza dei granata, ma le difficoltà incontrate confermano che Raffaele dovrà lavorare sulle certezze difensive prima del derby con la Cavese.

Cosa cambia per la classifica e il prossimo derby con la Cavese

La Salernitana si porta momentaneamente a tre punti dal Catania, fermato in casa dal Cerignola, e con una partita da recuperare col Trapani, che rischia l’esclusione dal torneo. I granata dovranno confermare questo passo nel derby di sabato contro la Cavese, in programma al Lamberti alle 14:30, nel giorno di San Valentino.

Pagelle Salernitana (3-4-1-2)

Donnarumma 5,5 – Incerto in uscita, rischia in più di una circostanza. Graziato dagli ospiti.

Berra 5,5 – Prestazione con alti e bassi, trattenute e qualche errore tecnico.

Capomaggio 6 – Ordinato, anche se ammonito, ha avuto qualche difficoltà nei duelli.

Arena 6 – Solida prestazione centrale, prova a dare equilibrio alla difesa. (30’ st Matino sv)

Longobardi 6 – Parte dal centrocampo e si fa vedere in fase offensiva con passaggi chiave.

Carriero 5,5 – Poco incisivo, sostituito nel finale. (38’ st Quirini sv)

Gyabuaa 6 – Buone chiusure e qualche inserimento in avanti. (35’ st Tascone sv)

Villa 6 – Supporto costante sulle fasce, crea spazi ma non sempre efficace al momento del dunque.

Achik 7 – Protagonista del match: assist, dribbling e grande presenza offensiva.

Lescano 7,5 – Doppietta fondamentale, finalizzatore freddo e decisivo. (30’ st Ferrari sv)

Molina 7 – Primo gol con la maglia granata, dinamico e imprevedibile. (30’ st De Boer 6: entra a giochi fatti e fa il suo dovere)

Allenatore: Raffaele – Tatticamente lucido, azzecca la formazione e la sostituzione degli uomini chiave salva la panchina.

Achik cade sull’uscita del portiere del Casarano

Molina vicino al gol

La sforbiciata di Molina

Doppio legno per il Casarano

La traversa di Villa

Donnarumma salva in uscita

Salvataggio sulla linea di porta granata

Il rigore concesso al Casarano e poi revocato

Il raddoppio di Lescano

La doppietta di Lescano

La traversa del Casarano