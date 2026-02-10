Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Sport

Pagelle Salernitana-Casarano 3-0: Molina-Lescano show, Raffaele salva la panchina

DiRedazione

Pubblicato: 10 Feb, 2026 - ore: 23:06 #Lescano, #Molina, #Salernitana Casarano pagelle
Il gol del vantaggio di MolinaIl gol del vantaggio di Molina

Come si è svolta Salernitana-Casarano?

La Salernitana torna al successo, battendo il Casarano 3-0 all’Arechi, ma il risultato finale non racconta completamente la partita. Fino al 2-0 firmato da Lescano, i granata hanno sofferto più del previsto, con i pugliesi vicini al gol in più occasioni, compreso un incredibile doppio legno in un’unica azione e un rigore revocato dopo l’intervento del VAR.

L’allenatore Raffaele, messo in bilico dalle ultime prestazioni, riesce a salvare la panchina grazie a una prestazione efficace della coppia offensiva Molina-Lescano. La strategia a doppio attaccante ha finalmente dato i suoi frutti: Molina apre le marcature con un colpo di testa su cross di Achik, mentre Lescano chiude la pratica con una doppietta, tra cui un gol in contropiede orchestrato da Longobardi.

In difesa, però, restano i dubbi: Donnarumma si conferma ancora incerto nelle uscite, mentre la retroguardia concede troppi spazi sulle fasce e nelle diagonali centrali. Achik è tra i migliori in campo, non solo per l’assist decisivo a Molina, ma anche per la capacità di creare gioco e verticalizzazioni costanti.

Analisi tattica

La coppia Molina-Lescano funziona e garantisce gol e verticalizzazioni rapide. Achik crea spazi e offre l’assist vincente. In difesa, Donnarumma e Berra hanno mostrato insicurezze che il Casarano non è riuscito a sfruttare. La Salernitana controlla il ritmo e gestisce il possesso solo dopo il 2-0, mentre gli ospiti si rendono pericolosi con Cerbone e Santarcangelo, colpendo due legni e vedendo revocato un rigore.

Il risultato finale premia la maggiore concretezza dei granata, ma le difficoltà incontrate confermano che Raffaele dovrà lavorare sulle certezze difensive prima del derby con la Cavese.

Cosa cambia per la classifica e il prossimo derby con la Cavese

La Salernitana si porta momentaneamente a tre punti dal Catania, fermato in casa dal Cerignola, e con una partita da recuperare col Trapani, che rischia l’esclusione dal torneo. I granata dovranno confermare questo passo nel derby di sabato contro la Cavese, in programma al Lamberti alle 14:30, nel giorno di San Valentino.

Pagelle Salernitana (3-4-1-2)

Donnarumma 5,5 – Incerto in uscita, rischia in più di una circostanza. Graziato dagli ospiti.
Berra 5,5 – Prestazione con alti e bassi, trattenute e qualche errore tecnico.
Capomaggio 6 – Ordinato, anche se ammonito, ha avuto qualche difficoltà nei duelli.
Arena 6 – Solida prestazione centrale, prova a dare equilibrio alla difesa. (30’ st Matino sv)
Longobardi 6 – Parte dal centrocampo e si fa vedere in fase offensiva con passaggi chiave.
Carriero 5,5 – Poco incisivo, sostituito nel finale. (38’ st Quirini sv)
Gyabuaa 6 – Buone chiusure e qualche inserimento in avanti. (35’ st Tascone sv)
Villa 6 – Supporto costante sulle fasce, crea spazi ma non sempre efficace al momento del dunque.
Achik 7 – Protagonista del match: assist, dribbling e grande presenza offensiva.
Lescano 7,5 – Doppietta fondamentale, finalizzatore freddo e decisivo. (30’ st Ferrari sv)
Molina 7 – Primo gol con la maglia granata, dinamico e imprevedibile. (30’ st De Boer 6: entra a giochi fatti e fa il suo dovere)

Allenatore: Raffaele – Tatticamente lucido, azzecca la formazione e la sostituzione degli uomini chiave salva la panchina.

Achik cade sull'uscita del portiere del Casarano
Achik cade sull’uscita del portiere del Casarano
Molina vicino al gol
Molina vicino al gol
La rovesciata di Molina
La sforbiciata di Molina
Traversa del Casarano
Doppio legno per il Casarano
La traversa di Villa
La traversa di Villa
Donnarumma salva in uscita
Donnarumma salva in uscita
Salvataggio sulla linea di porta granata
Salvataggio sulla linea di porta granata
Rigore Carriero
Il rigore concesso al Casarano e poi revocato
Il raddoppio di Lescano
Il raddoppio di Lescano
La doppietta di Lescano
La doppietta di Lescano
La traversa del Casarano
La traversa del Casarano

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Sport

Constantini-Mosaner cancellano la delusione e si prendono il bronzo olimpico nel curling: i dubbi sul futuro

Feb 10, 2026 Rosalyn Bianca
Sport

CapolavORO azzurro nella staffetta mista di short track, Fontana leggendaria: ‘Bello iniziare così’

Feb 10, 2026 Rosalyn Bianca
Sport

Fischnaller, bis olimpico di bronzo nello slittino con vista sul 2030: ‘La medaglia più bella’

Feb 8, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Sport

Pagelle Salernitana-Casarano 3-0: Molina-Lescano show, Raffaele salva la panchina

Gossip e TV

Paolo Bonolis sorprende Giorgia con un bacio in diretta a Taratata: la reazione di Emanuel Lo scatena i social

Gossip e TV

Alessandro Basciano rischia il processo per stalking: minacce e pedinamenti ai danni di Sophie Codegoni

Attualità

Davide Proto ritrovato a Berlino: il caso dello studente scomparso a Bologna e la foto che ha risolto il mistero

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.