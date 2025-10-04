Notizie Audaci

‘Amadeus guarda La Ruota della Fortuna’, Gerry Scotti lo saluta: la Stories infiamma il duello con De Martino

Pubblicato: 4 Ott, 2025 - ore: 05:16
Chi l’avrebbe mai detto? Amadeus, l’uomo che ha reso rilanciato Affari Tuoi nell’access prime time e che ha portato Sanremo a record storici, quando si rilassa sul divano di casa non guarda né la Rai né il suo nuovo show sul Nove. No: lui si diverte con la ruota che gira e con Gerry Scotti che sorride. L’ha confessato proprio il “signor Buonasera”, rilanciando su Instagram il saluto del conduttore Mediaset: “Amadeus guarda La Ruota della Fortuna”. E da lì, il web si è infiammato.

Nell’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha preso la parola: “Voglio salutare Amadeus, mio amico dai tempi della radio. Quando è a casa con la famiglia, guarda La Ruota della Fortuna”. Una dichiarazione che ha subito fatto il giro del web, anche perché Ama, con grande fair play, ha rilanciato il video nelle sue Stories con tanto di gif di saluto.

Perché la frase di Amadeus fa discutere

Per i più distratti potrebbe sembrare solo un gesto di amicizia. In realtà, in un palinsesto dove ogni punto di share è battaglia, questa frase è un segnale fortissimo.

Amadeus non solo ha confermato che non segue Affari Tuoi – dallo scorso anno affidato a Stefano De Martino – ma ha ammesso di non guardare neppure il suo stesso programma su Nove, The Cage – Prendi e Scappa, che va in onda proprio nella stessa fascia oraria. Una scelta simbolica che sa di endorsement e che scatena mille letture: nostalgia di Mediaset? Mossa diplomatica? O semplice ironia?

Le frecciatine di Stefano De Martino e la replica di Gerry Scotti

Il botta e risposta tra i game show del preserale si fa sempre più acceso. Pochi giorni fa, Stefano De Martino – oggi al timone di Affari Tuoi – aveva stuzzicato la concorrenza con una battuta: “Laureati, non vi candidate! Abilità particolari qui non ne chiediamo”. Una frase interpretata come frecciata a Mediaset e al suo modo di selezionare i concorrenti.

La replica non si è fatta attendere. Gerry Scotti ha alzato il livello della partita, tirando in ballo Amadeus e trasformandolo in una sorta di “asso pigliatutto”: un conduttore simbolo che, pur non essendo direttamente in gara, diventa il trofeo conteso dalle reti.

Amadeus e il possibile ritorno a Mediaset?

Il gesto di Ama non è passato inosservato nemmeno tra gli addetti ai lavori. C’è chi lo legge come un segnale in vista del futuro: dopo l’esperienza sul Nove, l’ipotesi di un ritorno a Mediaset non sembra più fantascienza.

Del resto, la tv commerciale lo aveva già accolto negli anni ’90, prima che la sua carriera decollasse in Rai. E oggi, con il preserale in pieno fermento, un nome come Amadeus farebbe gola a chiunque.

Gerry Scotti, Carlo Conti e il club dei “vip spettatori”

Non è la prima volta che Scotti gioca questa carta. Un mese fa, sempre davanti alle telecamere, aveva salutato Carlo Conti, sostenendo che anche lui seguisse La Ruota della Fortuna. Ora è la volta di Amadeus.

Un format che, tra ironia e strategia, trasforma il pubblico vip in un’arma mediatica: se perfino i colleghi guardano il programma, perché non dovrebbero farlo i telespettatori comuni?

Una guerra di share che sembra una soap

Il preserale televisivo sta diventando una soap a puntate: frecciatine, colpi di scena, alleanze trasversali e dichiarazioni sorprendenti. Tra De Martino, Scotti, Conti e Amadeus, la partita si gioca non solo sugli ascolti ma anche sul piano simbolico, a colpi di battute che finiscono dritte sui social.

E la sensazione è che questa sia solo la prima mossa di una stagione destinata a regalarci nuovi episodi di questa “guerra di famiglia” tra Rai, Mediaset e Nove.

