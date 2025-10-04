Francesca Fagnani convince Maria De Filippi: l’intervista evento a Belve potrebbe diventare realtà

Francesca Fagnani avrebbe incassato il sì di Maria De Filippi per Belve

Francesca Fagnani piazza il colpo De Filippi a Belve

Potrebbe essere l’intervista più attesa della televisione italiana.

Secondo indiscrezioni raccolte da ambienti Rai e confermate da fonti vicine alla produzione, Francesca Fagnani sarebbe finalmente riuscita a ottenere il sì di Maria De Filippi per partecipare a una puntata della nuova edizione di Belve, in onda dal prossimo 28 ottobre su Rai 2.

L’operazione, avvolta nel massimo riserbo, sarebbe frutto di un corteggiamento durato anni. La conduttrice di “Belve”, da tempo, non ha mai nascosto la sua ammirazione per la “Queen Mary” di Canale 5, indicandola pubblicamente come l’ospite che più desiderava avere di fronte alle sue telecamere.

Il sogno dichiarato

Già alla vigilia della scorsa stagione del programma, Fagnani lo aveva confessato in un’intervista a Sette del Corriere della Sera:

“Mi piacerebbe avere Maria De Filippi. È una donna che da più di vent’anni sa leggere il gusto delle persone. Chi fa il 30% di share, in un mondo frammentato tra mille canali, vuol dire che ha una sensibilità speciale. E poi nella conduzione sa fare ciò che pochi fanno: gioca in sottrazione su sé stessa.”

Parole che, a distanza di mesi, sembrano quasi profetiche.

L’apparizione sospetta ad “Amici”

A far pensare che qualcosa si stesse muovendo è stata la presenza della Fagnani nello studio di “Amici”, durante la prima puntata della venticinquesima edizione andata in onda domenica scorsa su Canale 5.

Una partecipazione che in molti hanno letto come il preludio a un possibile scambio televisivo: un segnale di apertura tra le due conduttrici, da sempre rispettose ma su sponde televisive diverse.

Da lì, il passo verso un’intervista a “Belve” sembra essersi accorciato notevolmente.

Fonti Rai parlano di “contatti avanzati e reciproca disponibilità”, anche se nessuna delle due dirette interessate ha confermato o smentito ufficialmente la notizia. Il silenzio, d’altronde, è una delle cifre stilistiche di entrambe.

Due regine della tv, due stili opposti

Se l’incontro dovesse davvero concretizzarsi, sarebbe uno degli eventi televisivi dell’anno.

Da una parte Francesca Fagnani, con il suo stile diretto, tagliente, capace di scavare nella psicologia dei suoi ospiti. Dall’altra Maria De Filippi, la conduttrice più potente e riservata della tv italiana, abituata a stare dietro le quinte e a far parlare i suoi programmi più che sé stessa.

Un dialogo tra due mondi opposti ma complementari: il racconto crudo e senza filtri di “Belve” e la televisione dell’empatia e del controllo tipica dei format di Maria.

Belen Rodriguez tra i possibili ospiti d’apertura

Ma la De Filippi non sarebbe l’unico nome di punta della nuova stagione di “Belve”.

Tra le ipotesi al vaglio della produzione Rai compare anche Belen Rodriguez, che potrebbe aprire la nuova edizione con una lunga intervista dedicata alla sua vita privata e professionale.

Un’ospitata che chiuderebbe simbolicamente un cerchio, dopo l’intervista allo Stefano De Martino della scorsa stagione. Al momento, però, anche in questo caso nessuna conferma ufficiale.

Un ritorno atteso in prima serata

La nuova edizione di “Belve” prenderà il via lunedì 28 ottobre in prima serata su Rai 2, con una serie di episodi che promettono nuove “belve” disposte a mettersi in gioco nel salotto più spietato – e affascinante – della tv pubblica.

Francesca Fagnani, reduce da un successo consolidato e da una presenza sempre più riconoscibile nel panorama televisivo italiano, punta a superare gli ascolti della scorsa stagione.

E se davvero riuscirà a portare Maria De Filippi di fronte alle sue domande, “Belve” potrebbe firmare uno dei momenti più iconici della televisione recente.