Stefano De Martino punge Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti su Affari Tuoi: ‘Solo un gioco di fortuna’

Stefano De Martino contro le critiche: ironia in diretta ad Affari Tuoi

La competizione tra Rai e Mediaset nel preserale si fa sempre più accesa. Protagonista di questa nuova puntata della “guerra degli ascolti” è Stefano De Martino, che durante l’appuntamento del 30 settembre con Affari Tuoi ha risposto, seppur con leggerezza, alle parole di Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti.

Il conduttore partenopeo, in collegamento telefonico con il “dottore” del programma, ha colto l’occasione per lanciare una stoccata pungente:

“Ancora non l’ha capito, il nostro è solo un gioco di fortuna. Qui abilità non ne servono. Laureati? Via! Master? A casa! Parlate fluentemente l’italiano? No! Sapete fare moltiplicazioni o divisioni? Non vi candidate”.

Una battuta che ha scatenato la risata del pubblico e che sembra rispondere direttamente alle osservazioni fatte nelle scorse settimane dai vertici Mediaset e dallo stesso Gerry Scotti.

Perché Pier Silvio Berlusconi ha attaccato Affari Tuoi?

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi aveva espresso perplessità sull’opportunità di trasmettere in prima serata su Rai 1 un programma come Affari Tuoi, definendolo troppo vicino al meccanismo del gioco d’azzardo:

“È un format di successo, ma resta un gioco in cui si vincono soldi senza merito. Nessuna abilità, nessuna prova reale. È giusto che la Rai, servizio pubblico, mandi in onda un programma così nella fascia di massimo ascolto?”.

Parole dure, che hanno sollevato un vivace dibattito nel mondo televisivo e che hanno trovato eco anche in successive dichiarazioni.

Cosa ha detto Gerry Scotti su Stefano De Martino e Affari Tuoi?

Non solo Pier Silvio: anche Gerry Scotti, volto storico di Mediaset e conduttore de La Ruota della Fortuna, ha espresso più volte la sua opinione sul “gioco dei pacchi”.

Secondo Scotti, Affari Tuoi sarebbe un programma privo di struttura:

“Il mio gioco ha regole chiare. Il suo? Apri una scatola e vedi cosa c’è dentro. Punto. Da noi i premi bisogna meritarseli, lì no”.

Pur riconoscendo il carisma e la popolarità di De Martino, Scotti ha voluto sottolineare la differenza tra il suo format, incentrato su logica e conoscenza linguistica, e quello di Rai 1, basato unicamente sul caso.

Guerra degli ascolti: chi vince tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna?

La sfida tra Rai 1 e Canale 5 nella fascia preserale è ormai un vero e proprio braccio di ferro. Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, si conferma spesso leader di ascolti, con picchi che sfiorano i 5 milioni di spettatori e share superiore al 25%.

Dall’altro lato, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti punta sul fattore nostalgia e sul coinvolgimento culturale, cercando di riportare nelle case degli italiani il piacere del gioco linguistico.

Pier Silvio ha infatti sottolineato:

“Siamo orgogliosi del nostro prodotto. Non solo intrattene ma è anche istruttivo, riporta nelle famiglie l’amore per la lingua italiana”.

Il valore dell’ironia di Stefano De Martino

La risposta di Stefano De Martino, arrivata sotto forma di battuta durante una partita particolarmente tesa, non è stata solo un modo per alleggerire l’atmosfera. È sembrata anche una strategia comunicativa: ribaltare le critiche trasformandole in motivo di sorriso.

Con questa mossa, il conduttore napoletano ha dimostrato di saper gestire con leggerezza le polemiche, mantenendo il tono positivo che caratterizza Affari Tuoi e consolidando il legame con il pubblico.

Dove porterà questa rivalità televisiva?

Le parole di Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti, e la risposta ironica di Stefano De Martino, lasciano intuire che la guerra del preserale non accennerà a placarsi.

I dati Auditel dei prossimi mesi diranno se il pubblico premierà la leggerezza e il gioco di fortuna di Rai 1 o la formula meritocratica e culturale di Canale 5. Una cosa però è certa: la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è ormai una delle partite più seguite della stagione televisiva 2025.