Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Ambra Bianchini, dal discusso tour al set con Rocco Siffredi: ‘Una potenza’, sul web continua a far discutere

DiRedazione

Pubblicato: 23 Gen, 2026 - ore: 18:21 #Ambra Bianchini, #Calippo tour, #Rocco Siffredi
Ambra Bianchini e Rocco SiffrediAmbra Bianchini e Rocco Siffredi

Dal fenomeno social al cinema per adulti: la svolta di Ambra Bianchini

Dal clamore virale del Calippo Tour ai set del cinema hard internazionale, il salto è stato rapido – e per molti inevitabile. Ambra Bianchini, content creator italiana diventata celebre sui social per il discusso progetto sessuale itinerante che ha attraversato diverse città italiane, sembra aver compiuto un nuovo e decisivo passo nella sua carriera digitale.

A confermarlo è Rocco Siffredi, icona mondiale del porno, che in un’intervista esclusiva al magazine MOW ha raccontato di aver lavorato con la giovane influencer direttamente a Budapest, cuore produttivo della cinematografia per adulti europea.

Le parole di Rocco Siffredi: “Un talento sprecato solo online”

È lo stesso Siffredi a svelare i dettagli della collaborazione, usando parole che non passano inosservate:
Ambra Bianchini, racconta, si sarebbe presentata di persona per partecipare a un progetto professionale, mostrando – a suo dire – qualità ben superiori a quelle percepibili sui social.

Secondo il produttore, la creator trentina avrebbe sensualità, presenza scenica e potenziale artistico tali da poter competere con nomi affermati del settore hard internazionale. Un giudizio netto, che segna una possibile svolta: da fenomeno social controverso a performer strutturata.

Il ritorno di Siffredi sul set e il nuovo progetto generazionale

L’incontro con Ambra Bianchini si inserisce in un contesto più ampio. Rocco Siffredi, 61 anni, ha infatti raccontato di essere tornato a recitare in prima persona nei film per adulti, lanciando il progetto “My Fantasy with Rocco”.

Un format che punta a rompere i canoni classici del porno contemporaneo, coinvolgendo donne di età diverse, dalle giovani content creator di OnlyFans fino a performer storiche, con l’obiettivo dichiarato di raccontare una sessualità più matura, evoluta e intergenerazionale.

Chi è Ambra Bianchini e perché divide l’opinione pubblica

Originaria di Trento, Ambra Bianchini ha costruito la propria notorietà grazie a contenuti provocatori e a una comunicazione spinta, diventando rapidamente uno dei volti più discussi del panorama digitale italiano.

Studentessa e lavoratrice online, ha sempre rivendicato la libertà di utilizzare il proprio corpo come strumento di lavoro e di espressione. Tuttavia, ogni sua mossa continua a generare polemiche, critiche e dibattiti sul confine tra provocazione, marketing e sfruttamento dell’immagine.

Tra provocazione e carriera: il futuro resta aperto

L’eventuale ingresso stabile di Ambra Bianchini nel cinema per adulti potrebbe segnare la fine della fase puramente virale del Calippo Tour e l’inizio di un percorso più strutturato e professionale.

Resta da capire se si tratterà di una collaborazione isolata o dell’avvio di una carriera vera e propria nel settore hard internazionale. Intanto, una cosa è certa: il suo nome continua a far discutere, e ogni nuova mossa alimenta un dibattito che va ben oltre i social. Nei giorni scorsi è stata protagonista anche di un botta e risposta con la star dell’adult Priscilla Salerno.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

‘Qui la goliardia non esiste’: gelo a Ore 14, Milo Infante sbotta con Antonio Tanga per la battuta sul coltello

Gen 23, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Striscia la Notizia, bocciatura quasi totale sui social: il ritorno in prima serata non convince

Gen 23, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Grande Fratello Vip 2026 congelato: Mediaset si ferma tra cause legali e accuse incrociate

Gen 22, 2026 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Salute

Bassetti dà ragione a Pellegrini e Giunta: ‘I bambini con la febbre all’asilo non si mandano, si danneggia la comunità’

Gossip e TV

‘Qui la goliardia non esiste’: gelo a Ore 14, Milo Infante sbotta con Antonio Tanga per la battuta sul coltello

Gossip e TV

Ambra Bianchini, dal discusso tour al set con Rocco Siffredi: ‘Una potenza’, sul web continua a far discutere

Attualità

Strage di Crans Montana, 200mila franchi per uscire dal carcere: Jacques Moretti torna libero

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.