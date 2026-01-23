Ambra Bianchini, dal discusso tour al set con Rocco Siffredi: ‘Una potenza’, sul web continua a far discutere

Ambra Bianchini e Rocco Siffredi

Dal fenomeno social al cinema per adulti: la svolta di Ambra Bianchini

Dal clamore virale del Calippo Tour ai set del cinema hard internazionale, il salto è stato rapido – e per molti inevitabile. Ambra Bianchini, content creator italiana diventata celebre sui social per il discusso progetto sessuale itinerante che ha attraversato diverse città italiane, sembra aver compiuto un nuovo e decisivo passo nella sua carriera digitale.

A confermarlo è Rocco Siffredi, icona mondiale del porno, che in un’intervista esclusiva al magazine MOW ha raccontato di aver lavorato con la giovane influencer direttamente a Budapest, cuore produttivo della cinematografia per adulti europea.

Le parole di Rocco Siffredi: “Un talento sprecato solo online”

È lo stesso Siffredi a svelare i dettagli della collaborazione, usando parole che non passano inosservate:

Ambra Bianchini, racconta, si sarebbe presentata di persona per partecipare a un progetto professionale, mostrando – a suo dire – qualità ben superiori a quelle percepibili sui social.

Secondo il produttore, la creator trentina avrebbe sensualità, presenza scenica e potenziale artistico tali da poter competere con nomi affermati del settore hard internazionale. Un giudizio netto, che segna una possibile svolta: da fenomeno social controverso a performer strutturata.

Il ritorno di Siffredi sul set e il nuovo progetto generazionale

L’incontro con Ambra Bianchini si inserisce in un contesto più ampio. Rocco Siffredi, 61 anni, ha infatti raccontato di essere tornato a recitare in prima persona nei film per adulti, lanciando il progetto “My Fantasy with Rocco”.

Un format che punta a rompere i canoni classici del porno contemporaneo, coinvolgendo donne di età diverse, dalle giovani content creator di OnlyFans fino a performer storiche, con l’obiettivo dichiarato di raccontare una sessualità più matura, evoluta e intergenerazionale.

Chi è Ambra Bianchini e perché divide l’opinione pubblica

Originaria di Trento, Ambra Bianchini ha costruito la propria notorietà grazie a contenuti provocatori e a una comunicazione spinta, diventando rapidamente uno dei volti più discussi del panorama digitale italiano.

Studentessa e lavoratrice online, ha sempre rivendicato la libertà di utilizzare il proprio corpo come strumento di lavoro e di espressione. Tuttavia, ogni sua mossa continua a generare polemiche, critiche e dibattiti sul confine tra provocazione, marketing e sfruttamento dell’immagine.

Tra provocazione e carriera: il futuro resta aperto

L’eventuale ingresso stabile di Ambra Bianchini nel cinema per adulti potrebbe segnare la fine della fase puramente virale del Calippo Tour e l’inizio di un percorso più strutturato e professionale.

Resta da capire se si tratterà di una collaborazione isolata o dell’avvio di una carriera vera e propria nel settore hard internazionale. Intanto, una cosa è certa: il suo nome continua a far discutere, e ogni nuova mossa alimenta un dibattito che va ben oltre i social. Nei giorni scorsi è stata protagonista anche di un botta e risposta con la star dell’adult Priscilla Salerno.