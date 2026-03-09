Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: arrestata una donna armata con un fucile

A sinistra le forze dell'ordine davanti all'abitazione di Rihanna

Cosa è successo davanti alla casa di Rihanna sulle colline di Beverly Hills

Momenti di paura sulle colline sopra Beverly Hills, dove la villa della popstar Rihanna è stata presa di mira da una sparatoria in pieno giorno.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, una donna armata con un fucile semiautomatico in stile AR-15 ha aperto il fuoco contro la residenza della cantante mentre lei si trovava all’interno della proprietà.

La sospettata, identificata come Ivanna Lisette Ortiz, 35 anni, è stata fermata poco dopo in un parcheggio a Sherman Oaks. L’arma utilizzata è stata recuperata dagli investigatori.

La Procura di Los Angeles si prepara ora ad annunciare formalmente le incriminazioni: l’accusa principale è tentato omicidio, con una richiesta di cauzione superiore ai 10 milioni di dollari.

Quanti colpi sono stati sparati contro la mansion

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la donna avrebbe sparato circa una decina di colpi contro la vasta proprietà situata nel quartiere esclusivo di Beverly Crest.

Gli spari sarebbero partiti da una Tesla bianca parcheggiata dall’altra parte della strada.

Almeno quattro proiettili hanno colpito il muro di cinta della villa, mentre altri colpi avrebbero raggiunto anche abitazioni vicine.

Al momento non risulta che ci siano feriti, ma la dinamica resta al centro delle indagini della polizia di Los Angeles.

Rihanna era in casa al momento dell’attacco

Al momento della sparatoria la cantante, il cui vero nome è Robyn Rihanna Fenty, si trovava nella residenza.

Non è ancora chiaro se all’interno della casa fossero presenti anche il compagno, il rapper A$AP Rocky, e i loro figli.

La coppia vive nella proprietà insieme ai tre bambini:

RZA

Riot

Rocki, nata lo scorso settembre

Gli investigatori stanno cercando di capire se la casa della star fosse davvero il bersaglio dell’attacco o se si sia trattato di un gesto senza un obiettivo preciso.

La testimonianza dei vicini: “Qui non succede mai nulla”

Nel quartiere la notizia ha lasciato tutti sotto shock.

Una residente della zona, Isabel Thorne, ha raccontato di aver sentito un colpo molto forte.

“Non succedono cose del genere qui. È una zona piuttosto tranquilla”, ha spiegato.

Secondo la donna il rumore dello sparo è stato amplificato dall’eco tipica della valle: “Anche quando qualcuno organizza una festa e mette la musica, si sente ovunque”.

Non è la prima volta che la popstar finisce nel mirino

Per Rihanna non è la prima esperienza con episodi criminali legati alla sua abitazione.

Nel 2018 la sua villa di Fullerton fu presa di mira due volte da intrusi. In uno dei casi uno stalker riuscì addirittura a entrare in casa e vi rimase per dodici ore, mentre la cantante non era presente.

Negli ultimi anni anche il compagno A$AP Rocky è finito più volte sotto i riflettori giudiziari. Nel 2024 il rapper è stato dichiarato non colpevole dall’accusa di aver sparato nel 2021 contro un ex amico davanti a un locale di Hollywood.

In quell’occasione Rihanna si era presentata in tribunale incinta, portando con sé i due figli più grandi per sostenere il compagno.

Chi è Rihanna: dalla musica a impero da miliardi

Originaria delle Barbados, Rihanna ha conquistato il successo mondiale nei primi anni Duemila con hit come “Pon de Replay” e “Umbrella”.

Negli anni la cantante ha trasformato la sua carriera in un vero impero imprenditoriale. Oltre alla musica ha lanciato marchi di grande successo come Fenty Beauty e una linea di lingerie.

Secondo Forbes, il suo patrimonio netto supera un miliardo di dollari, rendendola una delle artiste più ricche al mondo.

Le indagini della polizia di Los Angeles

Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire il movente della sparatoria.

Resta da capire se Ivanna Lisette Ortiz abbia agito con l’intenzione precisa di colpire la casa della popstar o se la scelta della villa sia stata casuale.

Nel frattempo la donna resta in custodia e nelle prossime ore la procura di Los Angeles formalizzerà le accuse.