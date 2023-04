Amici, rivoluzioni in vista: due maestri verso l’addio

L’indiscrezione è stata lanciata da Tv Blog a poche ore dalla puntata del 29 aprile di Amici. Nella stanza dei bottoni del talent di Maria De Filippi sarebbero già iniziate le grandi manovre in vista della prossima edizione con due maestri che viaggerebbero verso l’addio.

Raimondo Todaro potrebbe chiudere la sua esperienza ad Amici dopo la discussione con Maria De Filippi

Dal prossimo autunno potrebbero non far parte del cast Raimondo Todaro e Arisa per motivazioni diverse. La posizione del partner di Francesca Tocca non sembra più così solida dopo la lite nel corso della registrazione del quarto serale del talent con Maria De Filippi. Discussione che è stata tagliata e non mostrata al pubblico ma che è stata raccontata con dovizia di particolari da chi era presente in studio.

Arisa medita di lasciare per puntare a Sanremo 2024

Due anni fa l’artista aveva lasciato Ballando con le stelle per diventare maestro di Amici. Chissà se avrà l’opportunità di tornare alla corte di Milly Carlucci nel caso la produzione decida di non confermarlo. Diverso il caso di Arisa che potrebbe lasciare per motivi personali in quanto vorrebbe dedicarsi alla sua carriera con l’obiettivo di tornare sul palco di Sanremo nel 2024 (tra l’altro canterà ad Amici il suo nuovo brano con riferimenti alla love story con il ballerino Vito Coppola).