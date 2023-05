Amici, emergenza Covid: l’indiscrezione sugli allievi positivi al virus

Nonostante l’argomento non sia più al centro dell’attenzione il Covid fa sentire ancora la sua presenza sia pur con dati meno allarmanti.

La registrazione della semifinale di Amici a rischio

Ne sanno qualcosa nella scuola di Amici con due allievi che sono risultati positivi al virus che per due anni ha sconvolto il mondo seminando morte e impattando in maniera significativa sulla vita delle persone. Nelle ultime ore è stata registrata la positività di due artisti. Un problema che potrebbe costringere gli autori a rinviare la registrazione della semifinale del talent di Canale 5 programmata per metà settimana (giovedì 4 maggio).

Secondo quanto riferito dall’influencer ed esperto di gossip Amedeo Venza i due artisti rimasti contagiati dal Covid sarebbero Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. “Stanno benissimo” – ha precisato. Per tornare a prepararsi in vista della nuova puntata dovranno attendere di negativizzarsi.

Amedeo Venza: ‘Mattia Zenzola e Maddalena Sveva sarebbero positivi al virus’

Nel frattempo si attendono riscontri anche sulle condizioni di Isobel Kinner infortunatasi durante l’ultimo appuntamento del talent che ha visto Cricca uscire definitivamente di scena.