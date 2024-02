Andrea Giambruno, da Giorgia Meloni alla figlia Ginevra: il giornalista rompe il silenzio

“Ho aspettato 50 anni per amarmi. Tu ti sei sempre amato molto?” “Beh, insomma…” Ha risposto così, annuendo, tra le risate della sala, Andrea Giambruno a una domanda di Gaia Tortora alla presentazione del libro di Candida Morvillo “Sei un genio dell’amore e non lo sai”, organizzato nel giorno di San Valentino al Teatro Manzoni di Roma, pieno a metà.

Giambruno relatore alla presentazione del libro di Morvillo: ‘Non sono un genio dell’amore ma sono una persona perbene’

“Tutti abbiamo avuto problematiche, ma ho trovato il modo di superarli. Quando si è più piccoli si criticano i genitori, poi si accettano per come sono. Mi auguro che mia figlia mi possa giudicare per quello che sono. Ho cercato sempre di sollevarmi con grandissima onestà. Non sono un genio dell’amore, ma sono una persona perbene. Ci tengo a sottolinearlo. Ci sono persone che mi sono avverse, ma anche tante che mi hanno voluto bene” – ha poi chiarito il giornalista di Mediaset. L’ex compagno della premier Meloni ha poi fatto qualche accenno ai suoi amori di gioventù.

“Da giovane ho vissuto amori come tutti noi . Categorizzare le situazioni è sbagliato. Ho vissuto gli stessi amori che voglio insegnare a mia figlia. Le persone che ti spiegano come girano le cose sbagliano. Le esperienze vanno fatte e vissute , non sono preoccupato per il futuro di mia figlia. Farà esperienze, farà soffrire come capitato a tutti noi, ma questo non vuol dire che non è una brava persona” – ha aggiunto prima di parlare del delicato tema dell’educazione dei figli.

‘Spero che Ginevra prenda dalla madre, Giorgia la donna più importante della mia vita’

“Nel momento in cui riesci a impartire ai figli determinati valori, dopo i figli vanno lasciati andare. Se sei stato un ottimo esempio per i tuoi figli, poi è giusto che loro prendano la propria strada. Da piccolo è difficile accettare i consigli dai genitori, poi più avanti ti accorgi che avevano ragione. Nel macrotema dell’amore c’è quello per i figli che è un amore incondizionato. È un amore univoco” – poi un riferimento alla figlia. “Spero che Ginevra prenda dalla madre, se è una straordinaria bambina è merito della mamma“.

L’autrice poi gli ha chiesto cosa ha rappresentato Giorgia Meloni per lui. “È l’unica domanda a cui rispondo, perché non è terapia di gruppo. Non ci sono misteri. Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia via. Questo a prescindere dal fatto che abbiamo fatto una famiglia insieme. Per me è una persona fantastica. Non ne ho parlato prima e non ne parlerò più” – ha Andrea Giambruno , ex compagno della Premier.