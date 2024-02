Zeman, nuovo ricovero: non sarà sulla panchina del Pescara con la Vis Pesaro

Nuovo ricovero per Zdenek Zeman. Il tecnico boemo nel prossimo turno di campionato, domenica 18 febbraio (ore 20:45), non sarà sulla panchina del Pescara in occasione dell’impegno con la Vis Pesaro in trasferta.

Zeman dovrà effettuare nuovi accertamenti dopo l’attacco ischemico di due mesi fa

Sabato, infatti, l’allenatore degli abruzzesi sarà di nuovo ricoverato nella clinica Pierangeli per effettuare alcuni accertamenti. Al termine degli esami i medici decideranno se effettuare ulteriori interventi. Circa due mesi fa il 76enne boemo aveva accusato un’ischemia transitoria ed era stato ricoverato per qualche giorno. Nel pomeriggio di mercoledì 14 febbraio Zeman ha assistito in borghese all’allenamento della squadra, diretto dal suo vice Giovanni Bucaro che sostituirà il boemo nella trasferta di Pesaro.

Il Pescara sta vivendo un periodo delicato con la squadra che è reduce da due sconfitte consecutive, a Gubbio ed all’Adriatico con la Spal. La società ha rinnovato la fiducia al boemo che tiferà a distanza per la sua squadra nella speranza di poter tornare quanto prima al fianco della squadra.